Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел в Кунашакском районе Челябинской области.

"Примерно в 17 часов на объездной дороге водитель, по его словам, пытался избежать столкновения с собакой. Машину выбросило на обочину, она сбила двух человек, мужчину и женщину. Оба пешехода погибли", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В полиции отметили, что расследуется ДТП с двумя жертвами, но имя водителя решили пока не называть.

Источники издания сообщают, что за рулем машины был сын депутата райсобрания, который ехал со скоростью около 200 км в час. В ДТП погибла супружеская пара — бывший водитель главы Кунашакского района и его супруга.

Сам глава района сообщил, что водитель уволился в апреле. Сказать, кто именно был за рулем, он также не смог, сославшись на отсутствие информации.

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