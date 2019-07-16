Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел в Кунашакском районе Челябинской области.
"Примерно в 17 часов на объездной дороге водитель, по его словам, пытался избежать столкновения с собакой. Машину выбросило на обочину, она сбила двух человек, мужчину и женщину. Оба пешехода погибли", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В полиции отметили, что расследуется ДТП с двумя жертвами, но имя водителя решили пока не называть.
Источники издания сообщают, что за рулем машины был сын депутата райсобрания, который ехал со скоростью около 200 км в час. В ДТП погибла супружеская пара — бывший водитель главы Кунашакского района и его супруга.
Сам глава района сообщил, что водитель уволился в апреле. Сказать, кто именно был за рулем, он также не смог, сославшись на отсутствие информации.
Ранее сообщалось, как внук депутата в Вологде угрожал одноклассникам и обещал "сломать голову" учителю.
Комментарии
Спорим не виноват!
Скорее всего и не он за рулем был. Наговаривают конечно.
Заголовок громкий. А вот фигура? Сын одного из депутатов районного собрания.... Скоро сыновья старших по подъезду будут под такими же заголовками и комментами - спорим не виноват!
около 200 км в час по объездной дороге - наверное было бы лучше, если бы он сам умер до того, как убил