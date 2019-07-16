На интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края размещено более двух тысяч вакансий для выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, сообщается на сайте портала.

"Для трудоустройства молодых специалистов на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края на 15 июля размещено более 2 тыс. вакансий для выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Банк вакансий позволяет молодым специалистам существенно облегчить поиск работы по полученной специальности", — говорится в сообщении.

Также есть порядка 1400 вакансий для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, отметили в управлении по труду и занятости Алтайского края.

О наличии интересующих вакансий можно узнать на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

Также это можно сделать на сайте Роструда "Работа в России" и по телефону краевой горячей линии: (3852) 55-51-10.

Все услуги государственной службы занятости предоставляются бесплатно, подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников. Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом.