Отремонтированная дорога соединяет Барнаул и пригородный поселок Затон / Фото: Андрей Чурилов barnaul.org

Первую отремонтированную в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" магистраль принял во вторник, 16 июля, глава Барнаула Сергей Дугин и министр транспорта края Александр Дементьев, сообщается на официальном сайте города.

Отремонтированная дорога соединяет Барнаул и пригородный поселок Затон, в котором проживает порядка 2,5 тыс. человек. По ней проходит маршрут движения общественного транспорта.

"Затонцы получили обновленную, соответствующую всем нормативным требованиям дорогу, ведущую к поселку. В планах на следующий год — привести в надлежащее состояние и дорожную сеть внутри поселка", — отметил Дугин.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, эту дорогу более чем за 30 лет после строительства впервые капитально отремонтировали. Ремонт проводился на участке протяженностью 2,7 км, стоимость работ составила более 18 млн рублей. Подрядной организацией выполнены укладка двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин щебнем. Гарантия на произведенные работы — 5 лет.

Дугин напомнил, что на территории Барнаула третий год реализуется нацпроект: "Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Одна дорога — по ул.Попова — будет серьезно реконструирована, а еще одна — на Солнечной Поляне — построена с нуля, на остальных участках сделают капремонт. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направлено порядка 36 млн рублей.

Он подчеркнул, что перед дорожниками стоит непростая задача: необходимо не только в срок выполнить весь запланированный объем работ, но и синхронизировать их с коммунальными службами, которые в этом году выполняют беспрецедентный объем ремонтных работ на инженерных сетях.

Как отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, ремонт дорог в Барнауле идет достаточно хорошими темпами и уже в ближайшее время начнется планирование работ в рамках нацпроекта на следующий год.

Ранее сообщалось, что план по дорожному нацпроекту на 2019 год выполнен в Алтайском крае на 40%. На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке, в их числе одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы — объездная дорога.

В 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на выполнение ремонтных и строительных работ предусмотрено 965,6 млн рублей. Это на 6,1% больше, чем в 2018 году — 910,3 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 580 млн рублей, из регионального — 286 млн рублей. В городском бюджете средства предусмотрены муниципальной программой "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" в размере 99,6 млн рублей. На сегодняшний день работы ведутся на 26 объектах, в высокой степени готовности 13 из них: ул.Антона Петрова, Аносова, Шукшина, Ленинградская, проспект Сибирский и другие. Общий объем выполнения работ составляет 46%. Кроме выполнения работ по ремонту дорог, выполняются работы по строительству автомобильной дороги по ул.Солнечная Поляна, от ул.Жасминной до ул.Энтузиастов (протяженность 0,7 км) и реконструкции автомобильной дороги по ул.Попова, от ул.Власихинской до ул.Трактовой (протяженность 3,2 км). В настоящее время на этих участках выполняются работы по устройству системы ливневой канализации. На дорогах, ремонт которых выполняется в рамках национального проекта будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, обустроены автобусные остановки и пешеходные переходы.