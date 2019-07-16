Сотрудники городской администрации совместно с представителями экстренных служб проводят рейды по диким пляжам Барнаула, сообщает мэрия.
Отдыхающим объясняют, почему нельзя купаться в таких местах, и где можно позагорать и поплавать без опасности для здоровья и жизни.
Особое внимание уделяют обеспечению безопасности детей. При обнаружении малолетних без присмотра, родителям выносится предупреждение. При фиксации второго такого нарушения опекунов ребенка вызывают на специальную административную комиссию.
Участники рейдов насчитали 21 несанкционированное место купания в Барнауле. Особо массовым стал дикий пляж рядом с "Леруа Мерлен" на правом берегу Оби.
Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула Расим Турбатуллин рассказал, почему не стоит выбирать эту территорию для отдыха.
"Конкретно на этом месте на правом берегу Оби не обследовано дно, не проверено качество воды, территория замусорена, есть риск пораниться осколками стекла, — подчеркнул он. — И самое главное – здесь нет людей, которые могли бы оказать помощь: спасателей, медиков".
С начала купального сезона в Алтайском крае утонули свыше 20 человек. Из них только в Барнауле трое погибли в местах несанкционированного купания, уточняют в городской администрации.
Комментарии
объяснение прям огонь. Если я иду купаться на такое место я прекрасно представляю, что на дне неивзестно что, кстати в таких местах дно может быть гораздо чище чем пляж. Да и ода в диких местах гораздо чище зассаной пляжной отстойки.
Достали уже со своими надхорами, в якобы свободной стране, в городе, где куча водоемов для купания, все закрыть и согнать весь город в одну кучку. Вы оборзели?
Так вы несанкционированные пляжи сделайте санкционированными раз людям там больше нравится. Очистите дно и реке польза будет и людям.
Если у администрации города нет возможности обустроить достаточное количество бесплатных мест для купания, разместите в таких местах аншлаги с предупреждением о том, что люди купаются на свой страх и риск и администрация ответственности за безопасность не несёт, чтобы лишить некоторых, наученных американским образом судопроизводства, подать в суд в случае несчастного случая. А то получается интересно - на рейды и деньги, и люди есть, а на спасательные посты нет?.Ну нет, так нет, веками купались под собственную ответственность и не нужно нас переделывать.
Объяснение просто огонь. Да мы тут уже сами все обследовали каждый год, анализ воды не брали? с одной стороны водоема вода хорошая а с другой плохая может быть?
Сделайте его санкционированным. Туда приехать проще всего, мелко для ребенка и вода теплая.
Вот реально дурачкам получающим зарплату из бюджета заняться нечем.
А если я на моторной лодке приплыву на пустынный остров и буду там купаться, шакалы от этой власти тоже туда должны прилететь на вертолете на бюджетном топливе и объяснить мне, что здесь в тиши и чистоте не безопасно.
Вот реально дурачкам получающим зарплату из бюджета заняться нечем.
Они не дурачки. У них четкая задача согнать всех в место, куда они вложили деньги, чтобы их окупить. Такая сегодняшняя тенденция по выжимке денег из народа. Они на их взгляд справедливо полагают, что я должен тратить свои деньги на пляже, в который эти шакалы вложили свои сворованные у меня деньги. Что все должны отдыхать в Крыму и в Сочи, куда корифаны вована вложились, построили мост, а не в Грузии, где в разы дешевле, и ради этого вся пропаганда, что там враги вовчика засели.
а канализацию не сливают туда?
С 1993 года купался на этом месте, самое чистое место из всех, и дно хорошее и вода. И яхт клуба по соседству нет.
16.07.2019 11:45
- гость -
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это не враги вовчика, это партнеры
а вот для них Вовчик враг, и россияне оккупанты...
если тебя статус оккупанта не напрягает, то можешь отдыхать в Грузии
16.07.2019 11:45
- гость -
тебя кто то в грузию не пускает? прямо вот открытым текстом говорят "не езди в грузию деточка"? назови эти фамилии! или лишь бы брякнуть?
а канализацию не сливают туда?
счас исправим! будет вам канализация! спасибо за подсказку!
Там, скорее всего, стоки с Леруа. Если кто заболеет, будет плохо всем