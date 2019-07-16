Сотрудники городской администрации совместно с представителями экстренных служб проводят рейды по диким пляжам Барнаула, сообщает мэрия.

Отдыхающим объясняют, почему нельзя купаться в таких местах, и где можно позагорать и поплавать без опасности для здоровья и жизни.

Особое внимание уделяют обеспечению безопасности детей. При обнаружении малолетних без присмотра, родителям выносится предупреждение. При фиксации второго такого нарушения опекунов ребенка вызывают на специальную административную комиссию.

Участники рейдов насчитали 21 несанкционированное место купания в Барнауле. Особо массовым стал дикий пляж рядом с "Леруа Мерлен" на правом берегу Оби.

Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула Расим Турбатуллин рассказал, почему не стоит выбирать эту территорию для отдыха.

"Конкретно на этом месте на правом берегу Оби не обследовано дно, не проверено качество воды, территория замусорена, есть риск пораниться осколками стекла, — подчеркнул он. — И самое главное – здесь нет людей, которые могли бы оказать помощь: спасателей, медиков".

С начала купального сезона в Алтайском крае утонули свыше 20 человек. Из них только в Барнауле трое погибли в местах несанкционированного купания, уточняют в городской администрации.