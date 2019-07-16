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МЧС передало штормпрогноз из-за аномальной жары в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В западных районах до 19 июля сохранится самый высокий класс горимости
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

ГУ МЧС России по Алтайскому краю в связи с жаркой погодой передало предупреждение о высокой угрозе распространения огня.

В период до 19 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C.

В связи с этим существует повышенный риск природных пожаров. На большей части региона прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в западных районах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие ведомства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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