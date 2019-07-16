Судовладельцу ООО "Барнаульский Речной Флот" и капитану-механику судна "Барракуда-1" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжкому вреду здоровья человека.

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершил расследование резонансного ЧП на Оби, в котором пострадали 40 пассажиров, один из них получил тяжкие телесные повреждения.

Это случилось 23 июня 2018 года на Оби в черте Барнаула. Во время шторма судно бросило на опору автомобильного моста, в результате чего произошло расцепление конструкции "Барракуды", которая состояла из толкача и баржи. В этот момент на барже-веранде находились 72 пассажира, в том числе двое детей.

"При соударении с опорой моста швартовые тросы, соединяющие "Барракуду-1" и баржу-веранду, были разорваны. В результате чего баржу-веранду, на которой находились пассажиры, продолжило сносить вниз по течению реки Обь, в условиях, угрожающих для жизни и здоровья пассажиров", — уточняют в пресс-службе ведомства.

После трех километров опасного свободного плавания отдельно от судна конструкцию выбросило на мель. В результате инцидента никто не погиб, однако за медпомощью обратились 40 человек.

Как установлено следствием, диспетчер предупреждал судовладельца ООО "Барнаульский Речной Флот" о том, что надвигается шторм и нельзя позволять отправляться в плавание в такую погоду.

Проигнорировав предупреждение, гендиректор приказал капитану-механику набирать пассажиров на платную прогулку и отплывать, тем самым подвергнув людей смертельному риску. Подчиненному не хватило смелости отказаться выполнять приказ.

Напомним, 23 июня на Барнаул обрушился ураган, порывы ветра которого перевернули две грузовые фуры на Правобережном тракте, обрушили строительный кран, в результате чего погиб крановщик, было сорвано множество крыш, повалены деревья и разные конструкции.