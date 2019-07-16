75-летний житель Кемеровской области погиб в ДТП на Чуйском тракте на территории Онгудайского района, сообщает МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации правоохранителей, 15 июля в 13:30 мужчина не справился с управлением мотоцикла SUZUKI DR250, выполняя поворот на 769 километре трассы Р-256 "Чуйский тракт".

На участке между селами Онгудай и Акташ мотоциклист получил телесные повреждения при опрокидывании.

Медики доставили пострадавшего в медучреждение, но спасти его жизнь не смогли – пожилой человек скончался в реанимации от смертельных травм.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.