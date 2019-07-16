Фото: Иванов Семён

В прошедшие выходные в Барнауле прошёл Чемпионат Алтайского края G-Energy Drift. По подсчетам организаторов мероприятие посетило более 30 000 человек. В соревнованиях участвовало 23 участника из Бийска, Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Рубцовска, Усть-Каменогорска и конечно же Барнаула.

Тысячи взрослых и маленьких зрителей в 30-ти градусную жару стали свидетелями зрелищной автомобильной битвы. Напряжение и эмоции на гоночном треке сохранялись до самого вечера, когда состоялось награждение победителей. После церемонии награждения все зрители смогли пообщаться и сфотографироваться с участниками соревнований.

Первое место в гонке занял Волчанский Артур из г.Новосибирска на автомобиле Toyota Altezza. Второе место – Калюжнов Сергей из Красноярска на автомобиле Nissan Skyline. Третье место – Спирин Евгений из г.Новосибирска на автомобиле Toyota Altezza.

Победители получили сертификаты на сумму 30 000, 20 000 и 10 000 рублей, а также эксклюзивные кубки от организаторов, и конечно же подарки от партнёров чемпионата.

Помимо автомобильных соревнований зрители фотографировались с редкими, яркими и мощными автомобилями в зоне авто выставки, которые съехались в город Барнаул с разных уголков Сибири.

Организаторы отмечают, что интерес к данному направлению с каждым годом только растёт, так что вполне возможно Барнаул скоро вновь станет местом притяжения ярких и мощных спортивных мероприятий.