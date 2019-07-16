Контрольно-счетная палата (КСП) выявила 10 нарушений в сфере закупок лекарственных средств для государственных нужд в Новосибирской области в 2018 году, сообщает РБК.

В результате одного из них бюджету нанесен ущерб в размере 102,3 тысячи рублей. Именно на такую стоимость была превышена цена лекарств, 18 контрактов на которые заключили без учета средневзвешенной цены.

Другие нарушения не привели к денежным потерям. Это, в основном, нарушение сроков публикации отчетов и расчетов с поставщиками.

Так, госучреждение "Новосибоблфарм" по 413 контрактам на 1,3 млрд рублей нарушила договоренности о сроках оплаты, отклонившись от плана на период от 2 до 173 дней.

"Для устранения выявленных недостатков представления направлены Министерству здравоохранения области и учреждению здравоохранения "Новосибоблфарм", — уточнили в КСП.