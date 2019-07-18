Инновация в царстве сна: почему врачи советуют выбирать пенные матрацы

Сон — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Именно поэтому современная медицина придает огромное значение качеству сна и его продолжительности. Неверно подобранный матрац или неудобная поза могут вызвать болезненные ощущения во всем теле, недомогание, сонливость, которые впоследствии способны перерасти в хронические заболевания.

Портал Amic.ru выяснил, как выбрать правильный матрац и в чем преимущества инновационных пенных матрацев.

"Можно смело утверждать, что сон — это принципиальная оздоровительная процедура для человека в любом возрасте. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим и полным сил, необходимо ответственно подойти к выбору спального места, в особенности — матраца", — рассказал Amic.ru барнаульский врач-терапевт Игорь Червяков.

Он подчеркнул, что комфорт в современных матрацах обеспечивается степенью их ортопедичности. Это понятие подразумевает правильное положение, поддержку тела и позвоночника во сне.

"Безусловно, лучшим выбором для качественного сна будут инновационные матрацы с наполнителем из пенополиуретана. Благодаря своим ортопедическим свойствам они минимизируют ответное давление на тело спящего человека, повторяют анатомические изгибы тела и обеспечивают глубокий сон, гарантируя хорошее самочувствие и высокую работоспособность", — добавил доктор.

Сегодня доля пенных матрацев в странах Евросоюза приблизилась к 80% от общего рынка. Растет спрос и в России. Купить такой можно и в Барнауле. Компания "Комплект Мебель" предлагает своим клиентам коллекцию пенных матрацев #СПИТЕ_НЕ_СКРИПИТЕ, состоящую из 12 инновационных моделей. Специалисты компании рассказали о преимуществах пенных матрацев. В отличие от традиционных пружинных, они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Полностью лишены скрипа и абсолютно не содержат металла.

Изготовлены из высококачественного и долговечного материала.

Экологически безопасны, гипоаллергенны и устойчивы к появлению плесени и клещей.

Нагрузка на одно спальное место — до 150 кг.

Отсутствует эффекта "гамака" , что актуально для пар с разным весом

Легкие, удобные и доступные по цене.

Помните, что правильно подобранный матрац подарит Вам не только комфорт, но и сведет к минимуму риск появления проблем со здоровьем.

"Комплект Мебель":

г. Барнаул, ул. Власихинсая, 208;

г. Барнаул, Павловский тракт, 251ж, ТЦ Москва;

г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 6в, ТЦ Алтай.

+7 (385-2) 99-15-05.

Мы в Инстаграме

Мы в "Вконтакте"