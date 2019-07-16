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Лоукостер "Победа" запустил рейс из Москвы на Алтай после прямой линии с Путиным

, ИА "Амител"
Олег Хорохордин встретил первый рейс "Победы" в аэропорту Горно-Алтайска

Авиакомпания "Победа" совершила первый регулярный рейс по маршруту Москва – Горно-Алтайск. Решение о начале авиасообщения было принято 20 июня в ходе прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Ведущий рассказал о развитии воздушной гавани Республики Алтай и выразил надежду, что в скором времени будет решен вопрос с внутрирегиональными авиаперевозками.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, самолет "Победы" приземлился в аэропорту Горного Алтая утром 16 июля. Самолет проехал через традиционную водную арку, у трапа пассажиров и команду воздушного судна встречали по русскому и алтайскому обычаям хлебом-солью и боорсоками.

Полеты по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Все рейсы "Победа" выполняет на самолетах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.

Директор аэропорта Сергей Круглов отметил, что новый рейс на московское направление – насущная необходимость для республики. За первое полугодие пассажиропоток здесь вырос на 41%, этот показатель превышает среднеотраслевые в 4,5 раза. И этот показатель, по прогнозам, будет только расти, особенно учитывая перспективы развития.

Врио главы региона Олег Хорохордин отметил, что сейчас с авиакомпанией "Победа" достигнута договоренность о трех рейсах в неделю, в перспективе же рейс может стать ежедневным. Авиаперевозки – это очень важная составляющая для развития региона, для привлечения туристического потока. Ведется работа и по запуску рейсов на другие направления. 

"У нас сегодня два перевозчика на маршруте Москва – Горно-Алтайск – Москва, ежедневные рейсы на Новосибирск и Красноярск, два раза в неделю летают самолеты на Екатеринбург и Казань – эти направления открыты в текущем году. В проработке маршруты на Санкт-Петербург, Новокузнецк, Омск и Иркутск", — сказал врио главы.

Олег Хорохордин напомнил, что идет работа по возобновлению внутрирегиональных авиаперевозок, уже состоялся технический рейс в Кош-Агач, самолеты по этому маршруту полетят после доработки инфраструктуры в аэропорту. После церемонии встречи 170 пассажиров вылетели из аэропорта Горно-Алтайска в московский аэропорт "Внуково". На борт поднялся и Олег Хорохордин, направившийся в командировку в столицу.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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