Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше и выиграть приз *- необходимо в период с 15 июля 2019 по 27 сентября 2019 года, совершая покупки в ТРЦ "Пионер", регистрировать чеки. Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины – это, и многое другое ТРЦ "Пионер" разыгрываем специально для своих любимых покупателей.

Познакомимся ближе с магазинами и партнёрами. Итак, в этой масштабной акции участвуют:

Где можно попробовать вкусный кофе? Конечно, в кофейне "Pioneer Coffee". Горячий или холодный, с сиропом и без, здесь есть выбор на любой вкус. Бариста кофейни подарят бодрость и хорошее настроение. 1 этаж.

Идти в ногу со временем поможет салон часов "Секунда". Часы самого разного дизайна, с разных частей света для самых разных покупателей. Здесь можно найти прекрасный подарок для любимых и родных, ведь помимо часов в салоне есть множество интересных сувениров. 1 этаж.

Салон "Humidor Club" выводит рынок табачных изделий на новый уровень. Только качественные продукты и аксессуары, широкий ассортимент подарочных товаров, чтобы сделать приятный презент премиум-класса. 1 этаж.

Ювелирный салон "Золотой телец" подарит возможность приобрести качественные изделия из драгоценных металлов и натуральных камней с максимальной выгодой. Огромный ассортимент украшений не оставит равнодушным даже самого капризного покупателя, а отзывчивые консультанты помогут подобрать драгоценности индивидуально для каждого покупателя. 1 этаж.

В гипермаркете "DNS" представлены современные образцы бытовой и цифровой техники. Осторожно, с таким огромным ассортиментом легко потеряться. Но консультанты гипермаркета готовы в любое время помочь с выбором, чтобы покупка доставила максимальное удовольствие. 2 этаж.

Ювелирный салон "Помолвка. Свадьба" поможет подготовиться к самому важному и волнительному событию. Огромный ассортимент колец и других украшений на любой вкус и кошелёк. 2 этаж.

Офф-прайс магазин "Familia" представляет вещи мировых брендов по доступной цене. Одежда, обувь, аксессуары премиум-качества удобно рассортированы по размерным рядам. Также в магазине действует система скидок, чтобы покупки были ещё приятнее и выгоднее. 3 этаж.

Магазин бытовой техники и электроники "Эльдорадо" — это место, где представлены новейшие технологии, которые сделают любой дом функциональным и уютным. От больших плазменных телевизоров до самых необходимых деталей и проводов, здесь есть всё для преображения интерьера. 3 этаж.

Магазин "Классик" ждёт за покупками мужчин, для которых важны качество и стиль. От официальных костюмов до более свободных повседневных вещей — здесь точно найдется образ по душе. Если, вдруг, огромный выбор заставит вас растеряться - профессиональные консультанты с удовольствием помогут вам выбрать размер рубашки или цвет галстука. 3 этаж.

Для самых модных и избирательных представляет огромный выбор салон одежды "Segment". Вещи премиум-качества для мужчин и женщин сделают шопинг по-настоящему интересным. А чтобы начать готовиться к непредсказуемым сибирским холодам, в салоне для есть линейка верхней одежды. 3 этаж.

Магазин детской одежды "Республика Kids" — это стиль и практичность для маленьких модников. Одежда для праздников или повседневные вещи — что бы вы ни выбрали, качество и удобство будут на первом месте. 3 этаж.

"Мир удивительных товаров" — магазин, в котором точно найдется подарок. Игрушки, сувениры, товары для праздника и множество идей для лучшего презента. Здесь заботятся о том, чтобы вы дарили то, что точно понравится и запомнится, и заботятся о вашем времени. Чтобы не искать подарок по всему городу, можно просто зайти в "Мир удивительных товаров". 3 этаж.

"Chicago pizza" — это божественная пицца, свежайшие роллы и суши. Здесь вы можете заказать любимую пиццу с доставкой на дом или в офис или зайти в уютную пиццерию в ТРЦ "Пионер" на 4 этаже. Готовят на совесть с 2010 года.

"Кинза и Мята" — шашлык-бар, из которого никто не уйдёт голодным. Огромный выбор мясных блюд, холодных и горячих закусок, авторских напитков и многого другого представлен в меню бара. Можно не тратить время на поездки за город, долгие приготовления и сборы, ведь шашлычный выходной ждёт в центре города в "Кинзе и Мяте". 4 этаж.

Грузинская кухня — конечно, в "Хинкальной". Вкусно, сытно, с восточным колоритом. Здесь можно заказать любое торжество. Чтобы убедиться, что еда может быть настоящим искусством, добро пожаловать в "Хинкальную". 4 этаж.

В кафе "Матрёшка" со всей душой готовят любимые блюда русской кухни. Супчики, блинчики, салаты — как будто в гостях у бабушки в деревне. Натурально, вкусно и по-домашнему. 4 этаж.

Вкусные и сытные бургеры — это про "Altai бургер", где любимое изобретение кухни делают с сибирским размахом. Здесь можно быстро пообедать и размеренно поужинать в компании друзей, насладившись вкусом алтайских продуктов высшей категории качества. 4 этаж.

Кафе "Касуро" — уголок Японии в нашем ТРЦ. Всем посетителям мы предлагаем попробовать блюда японской кухни, приготовленные из свежайших продуктов в лучших традициях Страны восходящего солнца. Здесь вы не только попробуете традиционные блюда, но и откроете в себе настоящего гурмана. 4 этаж.

Игровой центр "Pioneer Park" — это настоящий город развлечений, где каждый найдёт занятие по душе. Здесь досуг для детей и взрослых: игровые автоматы, развлекательные площадки, игротеки и многое другое. Отдыхая и играя, вы зарабатываете билетики, которые потом можно обменять на приятные призы. 4 этаж.

Большой экран, максимально реалистичный звук, вкусный попкорн и приятная компания — уже представили себе свой идеальный поход в кино? Его вам подарит кинотеатр "Pioneer", проводник в мир зрелищ и развлечений. Новинки кинопроката, регулярные мероприятия, фотоотчёты, розыгрыши и призы — всё для хорошего настроения. 4 этаж.

Партнёры акции:

"Good Stripеs" — безалкогольные напитки для хорошего настроения. Спасают от жары и жажды, дарят сочный вкус и приносят пользу натуральных ингредиентов.

Освежающий и бодрящий "АйЧай", польза чёрного и зелёного чая, фруктов и ягод в одной бутылочке.

Вода "Алтайский источник" высшей категории качества подарит вам природную свежесть и придаст новых сил.

"Молочная Сказка" — Алтайский производитель молочных продуктов. Только натуральные и полезные продукты с любовью прямо на ваш стол.

Покупайте с пользой, выигрывайте по-крупному.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул,

Ленина проспект, 102в

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*Срок проведения розыгрыша, подробности об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://pioneermall.ru/ и по телефону 8 (3852) 29-04-15. 2019 год.