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А чтобы вас ничего не отвлекало от отдыха, мы предусмотрели удобную систему оплаты: вы можете оплачивать интернет прямо на сайте или в личном кабинете http://barnaul.sibset.ru/.

Тариф доступен только для новых абонентов, подключение при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.

Адрес абонентского отдела в г. Барнауле

ул. П. Сухова, 2в

Тел. 257-257

Сайт

*Фулл ЭйчДи, УоттсАпп, ТиВи – прим.ред.