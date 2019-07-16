Неизвестные похитили бетонный вазон с цветами у Пенсионного фонда в Камне-на-Оби, пишут "Каменские Известия".

Как пишет издание, двое молодых людей попали на камеры видеонаблюдения ночью 16 июня. Мужчины, прогуливаясь по улице Ленина, не смогли пройти мимо бетонного вазона с цветами, стоявшего возле здания Пенсионного фонда.

Похитители схватились за чашу и вместе с ней почти бегом скрылись в неизвестном направлении. Для чего молодым людям понадобился вазон неизвестно.

Как стало известно, позже вазон снова появился возле Пенсионного фонда. Тот ли вазон или новый, не уточняется.

В 2016 году вандалы сломали вазон в виде автомобиля, который был установлен в Барнауле рядом с магазином розничной сети "Мир аккумуляторов".