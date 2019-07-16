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Предложения барнаульцев по генплану города рассмотрели на комиссии

, ИА "Амител"
Некоторые предложения были отклонены, так как они не относятся к вопросам, которые решает генплан
У разработчиков генплана есть еще неделя, чтобы внести корректировки / Фото: altayrealt.ru

У разработчиков генплана есть еще неделя, чтобы внести корректировки / Фото: altayrealt.ru

Комиссия по землепользованию и застройке во вторник, 16 июля, рассмотрела предложения, которые внесли барнаульцы во время публичных обсуждений генерального плана города, сообщается на официальном сайте города.

"Радует, что важнейший для города документ, который определяет основы его дальнейшего развития, нашел такой живой отклик у барнаульцев. В обсуждениях приняли участие и специалисты, и организации, и общественные объединения, и жители города. Поступило около 300 различных предложений", — сказал заместитель главы администрации города Сергей Демин.

Он отметил, что среди предложений и замечаний участников обсуждения большинство носят конструктивный характер, они важны для той или иной территории или всего города.

"Такие предложения поддержаны комиссией и будут направлены разработчикам генплана для внесения изменений в документ. Некоторые предложения были отклонены, так как они не относятся к вопросам, которые решает генплан, либо противоречат нормативам землепользования и застройки. Однако, это не значит, что их оставят без внимания. Эти вопросы будут обсуждаться в рабочем порядке", — подчеркнул Демин.

Он также сообщил, что у разработчиков генплана есть еще неделя, чтобы внести корректировки. 

"Завершение общественных обсуждений не означает, что процесс закончен. Наиболее острые вопросы, которые возникли в ходе общественных обсуждений, мы планируем рассмотреть с архитекторами, общественниками, депутатским корпусом. Кроме того, параллельно мы ведем работу по разработке новых правил землепользования и застройки, это также довольно сложный и важных документ, который может часть этих вопросов разрешить", — заверил замглавы администрации города.

Общественные обсуждения начались 15 июня, предложить свои поправки в проект генплана мог любой желающий по 15 июля включительно. После письменного направления своих предложений участник обсуждения мог лично представить их перед комиссией. После корректировки проекта генплана и прохождения процедуры согласования документ вынесут на заседание городской Думы.

Ранее депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов, комментируя генплан, рассказал, что слухи о сокращении лесов и парков беспочвенны.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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