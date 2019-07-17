Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Почти неделю жители дома на Северном Власихинском проезде в Барнауле отходят от пожара, который произошел 10 июля. Напомним, здесь вечером в среду загорелся балкон на пятом этаже, а затем огнем оказалась охвачена вся крыша. Из горящего дома и соседних были эвакуированы сотни человек. Пожарные сумели остановить огонь, но водой от тушения пожара были залиты квартиры с пятого по первые этажи. Кроме этого, некоторые квартиры тоже пострадали от огня, который добрался до них по вентиляции.

До сих пор далеко не все жильцы дома вернулись в свои квартиры. Многие пока живут у родственников или знакомых. Приезжают домой, чтобы проверить и просушить вещи, пытаются навести хоть какой-то порядок. Но даже полностью открытые двери подъездов и окна в квартирах не в силах заглушить запах гари и сырости в доме.

Сейчас на крыше дома идут работы. Сгоревшую кровлю обещают восстановить в кратчайшие сроки, для этого из резервного фонда администрации Барнаула было выделено 11 млн рублей.

По сообщению МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов. Возбуждено уголовное дело.

Как выглядит барнаульская пятиэтажка сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.