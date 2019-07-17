Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) проинформировал РБК о резком снижении стоимости сахара с ноября 2018 года.

По информации организации, за последние 8 месяцев оптовая цена на него упала более, чем на четверть (-27,5%), достигнув 26,9 рубля. Это связывают с появлением рекордных запасов продукта – сейчас предложение превышает спрос.

До этого в последней пятилетке, если брать в расчет июньские расценки, наиболее низкой считалась цена 2018 года (32,8 рубля), а самой высокой – 2016-го (45,1 рубля).

В рознице столь значительного колебания не наблюдается. С начала года стоимость сахара на магазинных прилавках, по данным Росстата, упала на 3,79 рубля, достигнув 43,19 рубля.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то розничная цена сахара и вовсе поднялась 4,6% (с 41,29 рубля).