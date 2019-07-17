Комитет муниципального заказа Барнаула на сайте Госзакупок объявил тендер на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработку проектной документации по обустройству набережной реки Барнаулки.

Начальная цена контракта оценивается в 7,7 млн рублей. Прием заявок продлится до 5 августа 2019 года. Работа должна быть выполнена в течение 10 месяцев со дня заключения контракта.

Согласно техническому заданию, длина береговой линии набережной составит 2,2 км от устья Барнаулки до проспекта Красноармейского. На этом участке построят три моста шириной 3,5 метра.