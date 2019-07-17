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Проект набережной Барнаулки оценили в 7,7 млн рублей

, ИА "Амител"
Тендер объявлен на сайте Госзакупок
Барнаулка / Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаулка / Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Комитет муниципального заказа Барнаула на сайте Госзакупок объявил тендер на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработку проектной документации по обустройству набережной реки Барнаулки.

Начальная цена контракта оценивается в 7,7 млн рублей. Прием заявок продлится до 5 августа 2019 года. Работа должна быть выполнена в течение 10 месяцев со дня заключения контракта.

Согласно техническому заданию, длина береговой линии набережной составит 2,2 км от устья Барнаулки до проспекта Красноармейского. На этом участке построят три моста шириной 3,5 метра.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.07.2019 09:05
- гость -

"обустройству набережной реки Барнаулки" - судя по прошлым тур.кластерам и аллеям это означает полную вырубку деревьев, закуп плитки у Дугинских дружков по завышенной цене. Жаль, нельзя реку плиткой заложить а то бы заложили.

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17.07.2019 09:08
петух с докучаево

грядет вторая волна праздника бюджетных денег

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