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Митя Фомин рассказал об особенном чувстве свободы на Алтае

, ИА "Амител"
Певец в восторженных тонах описал свою поездку волонтером WWF
Митя фомин на Алтае / Фото: instagram.com/mf_agent

Митя фомин на Алтае / Фото: instagram.com/mf_agent

Исполнитель Митя Фомин в своем Instagram рассказал о поездке в Республику Алтай, где он побывал в качестве волонтера Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

Он утверждает, что в местах, где нет интернета и лишних людей, он ощутил особенное чувство свободы, которое никогда до этого не испытывал.

"Чувствуется такое единение со всем живым, как нигде в другом месте. Здесь напитываешься особой энергетикой и силой", — написал музыкант.

По его словам, люди лишены всего этого в повседневной жизни.

Митя Фомин и телеведущая Елена Летучая посетили Сайлюгемский национальный парк, где помогли устанавливать и проверять фотоловушки, а также установили памятник, на котором изображены первые снимки снежных барсов на хребте Сайлюгем.

Главная задача этой миссии – привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих животных. В дальнейшем об экспедиции снимут документальный фильм.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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