Барнаульских девочек ищут для участия в конкурсе красоты "Мисс лето"

Модельное агентство Татьяны Жилиной приглашает девочек от 6 до 12 лет для участия в конкурсе красоты "Мисс лето 2019".

Все участницы конкурса получат титулы, подарки и призы от партнеров конкурса. А победительница корону, титул и право представлять город на финалах Российских конкурсах красоты. За время подготовки к конкурсу девочки посетят шикарную фотосессию, мастер-класс в салоне красоты, уроки актерского мастерства, уроки дефиле, тренинги личностного роста, мастер-класс по основам стиля. Стоимость участия в конкурсе составит в общей сложности 5500 рублей.

Запись на КАСТИНГ по телефону 8-962-792-40-05. Кастинг будет проходить на проспекте Красноармеский 72, офис 1307. Более подробная информация в группе http://vk.com/club25126869.

