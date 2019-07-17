Барнаульских девочек ищут для участия в конкурсе красоты "Мисс лето"

Модельное агентство Татьяны Жилиной приглашает девочек от 6 до 12 лет для участия в конкурсе красоты "Мисс лето 2019".
Все участницы конкурса получат титулы, подарки и призы от партнеров конкурса. А победительница корону, титул и право представлять город на финалах Российских конкурсах красоты. За время подготовки к конкурсу девочки посетят шикарную фотосессию, мастер-класс в салоне красоты, уроки актерского мастерства, уроки дефиле, тренинги личностного роста, мастер-класс по основам стиля. Стоимость участия в конкурсе составит в общей сложности 5500 рублей.
Запись на КАСТИНГ по телефону 8-962-792-40-05. Кастинг будет проходить на проспекте Красноармеский 72, офис 1307. Более подробная информация в группе http://vk.com/club25126869.
Комментарии
Лолит очередных из детей лепить будут, раскрасят и нарядят как путан, пропаганда педофилии какая-то.
вот уж спасибо - не надо. Пусть дети организаторов "дефилируют". У нас дети, а не миски - будущие путанки
Дают начало успешной карьеры для ребенка. И ведь родители поведут туда за подарками, коронами. И понесется, в будущем на мисс доширак.... Вдолбленная престижная карьера...Береги честь с молоду
вся эта галиматья с конкурсами "красоты" не детям нужна, а их не далеким родителям и организаторам, которые потом бабло рубить собираются за сдачу детей в рекламный прокат
И зачем деткам с детства вдалбливать, что Маша или Саша краше, а Поля лицом не вышла? Толерантность воспитывать нужно, и нельзя вообще оценивать человека по внешним данным!
даже если и не вдалбливать, дети не слепые и не тупые, знаю с детства что чем ты красивее тем успешнее
Салон красоты в 6 лет это трындец как важно.
Кастинг будет проходить на проспекте Красноармеский 72, офис 1307.
лучше их заставить правила русского языка повторить перед дефиле, а то вырастут как эти писаки
Кастинг будет проходить по адресу: далее по тексту
И конешно с детских лет береги свой огурец