Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя СКР Александра Бастрыкина конфисковывать имущество коррупционеров.
Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что никакого обсуждения на этот счет в Кремле не ведется, и поэтому нельзя говорить о какой-либо позиции правительства и президента на этот счет.
"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. — Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе".
Он уточнил, что совершенствованием методов борьбы с коррупцией занимается специальная комиссия под руководством руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.
Ранее Бастрыкин предложил "вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания при преступлениях коррупционной направленности".
Комментарии
Короче, что наворовал - то твоё. Резонно.
Ворон-ворону глаз не выклюет...
нельзя - потому что неможно! отличный аргумент
Как же это они сами то у себя и своих конфисковать то будут.....
Это только пенсионную реформу за 2 недели приняли!!!!!!!!!!
так писков первый по-миру пойдет, это-же все нажитое "непосильным трудом" конфисковывать у него придётся, за минусом что навка накатала
Отбирать у вора наворованное - неоднозначное решение для нынешней власти с кривыми моральными ориентирами (или вообще без них), без экспертов не обойдесся. Мы уже все поняли, с кем мы имеем дело.
..И не плохо бы растреливать их на площади,чтоб другим неповадно было.......
Не популярный ответ. Снизил рейтинг власти. Надо было проработать, время подготовится было
Кто бы не сбил Боинг, конфисковывать имущество у коррупционеров надо. И не только у коррупционеров, а у любых преступников. Это не помешает. Не будет мотивации, типа, отсижу, зато потом поживу. Или я сяду, зато дети поживут на награбленное
Конфисковывать можно в пользу потерпевших. Если украли из бюджета, значит в пользу бюджета и так далее
17.07.2019 11:49
Александр
..И не плохо бы растреливать их на площади,чтоб другим неповадно было.....
Ты что ж это Саня, на легетимного руку поднимаешь?
Я вообще удивился, что сейчас этой нормы в уголовном законодательстве нет, я даже помню формулировку: "с конфискацией имущества или без таковой".
Ничего не понял, есть статья 104.1. УК РФ Конфискация имущества, если преступление совершено из корыстных побуждений. В ней есть перечень статей, в числе которых и статьи за коррупцию. Бастрыкин не в курсе? Юристы есть, объясните
Бастрыкин предлагает внести конфискацию в статью 44 Виды наказаний, она там была до 2003 года. А почему убрали, не написано. Но и сейчас конфискация применяется, например, за взятку
Дайте мне это право и коррупции не будет через год и у каждого Россиянина на счету будет по 5 млн рублей
Значит рыльце то тоже в пушку. Если бы совесть чиста была бы - не оправдывался. Все они одинаковые и те кто борется с коррупцией и те кто делает вид, что ее нету.