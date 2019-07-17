Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя СКР Александра Бастрыкина конфисковывать имущество коррупционеров.

Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что никакого обсуждения на этот счет в Кремле не ведется, и поэтому нельзя говорить о какой-либо позиции правительства и президента на этот счет.

"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. — Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе".

Он уточнил, что совершенствованием методов борьбы с коррупцией занимается специальная комиссия под руководством руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.

Ранее Бастрыкин предложил "вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания при преступлениях коррупционной направленности".