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Новости

Песков ответил на призыв к конфискации имущества за коррупцию

, ИА "Амител"
В Кремле не обсуждают подобные реформы законодательства
Дмитрий Песков / Фото: politforums.net

Дмитрий Песков / Фото: politforums.net

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение председателя СКР Александра Бастрыкина конфисковывать имущество коррупционеров.

Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что никакого обсуждения на этот счет в Кремле не ведется, и поэтому нельзя говорить о какой-либо позиции правительства и президента на этот счет.

"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. — Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе".

Он уточнил, что совершенствованием методов борьбы с коррупцией занимается специальная комиссия под руководством руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.

Ранее Бастрыкин предложил "вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания при преступлениях коррупционной направленности".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.07.2019 10:30
Тю!

Короче, что наворовал - то твоё. Резонно.

0  0
17.07.2019 10:54
Медведь-шатун

Ворон-ворону глаз не выклюет...

0  0
17.07.2019 11:13
- гость -

нельзя - потому что неможно! отличный аргумент

0  0
17.07.2019 11:23
Гость

Как же это они сами то у себя и своих конфисковать то будут.....

0  0
17.07.2019 11:26
Татьяна

Это только пенсионную реформу за 2 недели приняли!!!!!!!!!!

0  0
17.07.2019 11:39
гость

так писков первый по-миру пойдет, это-же все нажитое "непосильным трудом" конфисковывать у него придётся, за минусом что навка накатала

0  0
17.07.2019 11:42
- гость -

Отбирать у вора наворованное - неоднозначное решение для нынешней власти с кривыми моральными ориентирами (или вообще без них), без экспертов не обойдесся. Мы уже все поняли, с кем мы имеем дело.

0  0
17.07.2019 11:49
Александр

..И не плохо бы растреливать их на площади,чтоб другим неповадно было.......

0  0
17.07.2019 11:57
гость

Не популярный ответ. Снизил рейтинг власти. Надо было проработать, время подготовится было

0  0
17.07.2019 12:15
гость

Кто бы не сбил Боинг, конфисковывать имущество у коррупционеров надо. И не только у коррупционеров, а у любых преступников. Это не помешает. Не будет мотивации, типа, отсижу, зато потом поживу. Или я сяду, зато дети поживут на награбленное

0  0
17.07.2019 12:16
гость

Конфисковывать можно в пользу потерпевших. Если украли из бюджета, значит в пользу бюджета и так далее

0  0
17.07.2019 12:19
- гость -

17.07.2019 11:49
Александр
..И не плохо бы растреливать их на площади,чтоб другим неповадно было.....

Ты что ж это Саня, на легетимного руку поднимаешь?

0  0
17.07.2019 12:21
гость

Я вообще удивился, что сейчас этой нормы в уголовном законодательстве нет, я даже помню формулировку: "с конфискацией имущества или без таковой".

0  0
17.07.2019 12:28
гость

Ничего не понял, есть статья 104.1. УК РФ Конфискация имущества, если преступление совершено из корыстных побуждений. В ней есть перечень статей, в числе которых и статьи за коррупцию. Бастрыкин не в курсе? Юристы есть, объясните

0  0
17.07.2019 12:34
гость

Бастрыкин предлагает внести конфискацию в статью 44 Виды наказаний, она там была до 2003 года. А почему убрали, не написано. Но и сейчас конфискация применяется, например, за взятку

0  0
17.07.2019 13:13
- гость -

Дайте мне это право и коррупции не будет через год и у каждого Россиянина на счету будет по 5 млн рублей

0  0
17.07.2019 13:29
krash

Значит рыльце то тоже в пушку. Если бы совесть чиста была бы - не оправдывался. Все они одинаковые и те кто борется с коррупцией и те кто делает вид, что ее нету.

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