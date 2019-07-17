Частичное лунное затмение могли наблюдать жители России в ночь на 17 июля. Особенно хорошо его было видно в европейской части страны. В Барнауле увидеть затмение не позволила так некстати облачная погода. Однако россияне, которым посчастливилось насладиться зрелищем, поделились в соцсетях снимками ушедшей в тень луны.

Следующее полное лунное затмение, когда Луна окрасится в красный цвет, будет видно на территории России только в 2025 году.