Частичное лунное затмение могли наблюдать жители России в ночь на 17 июля. Особенно хорошо его было видно в европейской части страны. В Барнауле увидеть затмение не позволила так некстати облачная погода. Однако россияне, которым посчастливилось насладиться зрелищем, поделились в соцсетях снимками ушедшей в тень луны.
Частное лунное затмение. Сегодня, к сожалению, небо было затянуто облаками, да и луна была очень низко и поэтому лучшую фазу я наблюдать и заснять так и не смог. Тем не менее, в 1:35 я смог заснять уходящую тень нашей планеты на луне и безумно этому рад, ведь следующее лунное затемнение, которое можно наблюдать с наших широт будет не скоро. Как вам снимок? Кто сегодня тоже видел это астрономическое событие?) . . ISO 100 f.16 1/4 sec . . #mooneclipse2019 #mooneclipce #eclipse #eclipse2019 #лунноезатмение #лунноезатмение2019 #затмение #частноелунноезатмение #лунноезатмениепитер #питер #санктпетербург #ленинградскаяобласть #россия #saintpetersburg #russia #sky #moon #halfmoon #bloodmooneclipse #eclipsemoon #bloodymoon
Никакого сюжета, только выходящая из затмения 17.07.2019 Луна. И снятая, извините, на китайфон. А тех, кто пропустил данное событие, спешу успокоить: совсем скоро (через каких-то 3,5 года) сможем наблюдать следующее лунное затмение в наших краях. #лунноезатмение #лунноезатмение2019 #неуспеешьоглянуться
Следующее полное лунное затмение, когда Луна окрасится в красный цвет, будет видно на территории России только в 2025 году.
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