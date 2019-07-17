Двойник КВНщика был задержан за обман женщины / Фото: кадр из видео

Полицейские задержали жителя Дагестана, который обманывал людей в соцсети используя свое сходство с известным КВНщиком, сообщается в Instagram республиканского МВД.

"Удивительное сходство с дагестанским КВНщиком Омаром Алибутаевым натолкнуло на мысль 34-летнего Марселя Асекова выдать себя за известного артиста. В середине 2017 года в социальной сети "Одноклассники" он зарегистрировал страницу под названием "Омар и горцы от ума" и стал знакомиться с разными людьми, представляясь Омаром", — говорится в сообщении ведомства.

Весной 2018 года мужчина познакомился с 62-летней женщиной, недавно переехавшей в Дагестан из Алтайского края. Подружившись с одинокой женщиной, у которой в республике не было ни родных, ни собственного жилья, он вызвался ей помочь с квартирой.

Он убедил женщину в том, что она имеет право на получение жилья в Махачкале в рамках реализации госпрограммы помощи русскоязычному населению и предложил принять участие в программе. Он заявил, что у него есть знакомый чиновник, который может "ускорить" процесс, и попросил перечислить ему деньги для оформления документов.

В последующем, мужчина общался с женщиной и от имени того самого чиновника. В общей сложности, с августа по октябрь 2018 года она перевела ему 300 тысяч рублей.

По словам женщины, новый знакомый настолько втерся ей в доверие, что она открыла на свое имя в одном из банков карту. "После получения карты, он просил скинуть ее номер и смс с кодом для подключения онлайн банка, что я и сделала. В результате банковской картой, зарегистрированной на мое имя, пользовался он, а не я. Время шло, но ничего не менялось. Квартиру я не получила, да и деньги потеряла", — рассказала женщина.

После она приняла решение обратиться в полицию. Правоохранители вышли на след ранее судимого мужчины, который в настоящее время проживает в Ростове. Подозреваемый задержан.

В прошлом году "двойник" брянского губернатора организовал сбор денег детям из Барнаула. Неизвестные собирали деньги на лечение детей от имени Александра Богомаза. После областные власти заявили, что аккаунты в соцсетях являются фейковыми.