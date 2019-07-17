Новый начальник управления юстиции назначен в Алтайском крае

В Алтайском крае назначен начальник управления юстиции, сообщается на официальном сайте региона.
"Оксана Викторовна Грохотова назначена на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником управления юстиции Алтайского края с 18 июля 2019 года", — говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Грохотова с 16 февраля 2019 года временно исполняла обязанности начальника управления юстиции Алтайского края.
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Ждем назначения зама
УРА