Новый начальник управления юстиции назначен в Алтайском крае

В Алтайском крае назначен начальник управления юстиции, сообщается на официальном сайте региона.

"Оксана Викторовна Грохотова назначена на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником управления юстиции Алтайского края с 18 июля 2019 года", — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Грохотова с 16 февраля 2019 года временно исполняла обязанности начальника управления юстиции Алтайского края.