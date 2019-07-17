В парке имени В.И. Ленина в Барнауле отремонтировали прогулочную дорожку, сообщается на официальном сайте города.

"16 июля по просьбам горожан отремонтировали асфальтированную пешеходную дорожку в парке имени В.И. Ленина. Парк расположен в границах улиц Островского, Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов", — сообщили в мэрии.

Это место, густо засаженное деревьями, активно используется жителями города для пеших и велосипедных прогулок.

Также отмечается, что "общая площадь отремонтированной пешеходной зоны составила более 700 метров". В длину — от территории, занимаемой парком развлечений и отдыха "Лесная сказка" до ул. Антона Петрова.

Дорожники сняли верхний слой асфальта, на котором образовались выбоины, взамен уложили новый.

Ранее в мэрии Барнауле отчитались о ходе благоустройства городских дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда". Завершить благоустройство дворов планируется до 30 октября.