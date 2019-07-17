В квартире есть огромный балкон площадью 50 кв. метров / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле выставлена на продажу квартира с огромным балконом площадью 50 кв. метров, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Такая квадратура балкона сопоставима с габаритами 2-комнатной квартиры. Обычно говорят "квартира с балконом", но в этом случае можно и сказать "балкон с квартирой".

По словам риэлтора, который занимается реализацией объекта, помещение утеплено, здесь оборудована зона для игры в настольный теннис, есть тренажеры и даже беседка с мангалом. При этом на балкон ведут сразу два выхода.

Общая площадь квартиры составляет 200 кв. м. В ней есть свой хамам, два санузла (один с джакузи), три спальни и кухня-гостиная. Помещения, как отмечается, имеют свежий ремонт с использованием фотообоев, обставлены добротной мебелью, а на подоконниках — мягкие зоны отдыха.

Шестиэтажный кирпичный дом считается элитным и расположен в центре города (ул. Профинтерна, 38а). Цена квартиры — 8 600 000 рублей. В стоимость также входят два машиноместа на подземном паркинге.