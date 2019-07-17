За пять лет долговая нагрузка россиян выросла в полтора раза – если в 2014-м на погашение долгов перед банком среднестатистическому гражданину требовалось семь месяцев, то теперь – 11, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование СРО НАПКА.

Как следует из его результатов, 2,3 млн заемщиков балансируют на грани бедности, так как из-за ежемесячных выплат банкам вынуждены жить практически на прожиточный минимум, еще 4,7 млн человек – близки к этой черте, имея в распоряжении около 20 тысяч рублей. Это 10% от граждан с кредитами.

Средний размер кредита на душу населения составил 207,3 тыс. рублей. Наибольшие показатели зафиксированы в Ямало-Ненецком (436,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском (420,2 тыс. рублей) и Ненецком (328,2 тыс. рублей) автономных округах, Якутии (358 тыс. рублей), а также в Тюменской, Московской и Магаданской областях (свыше 300 тыс. рублей).

При этом дольше всего потребуется времени на расчет с долгами перед банками потребуется жителям других регионов. Наибольшая долговая нагрузка оказалась на жителях Тувы – им потребуется в среднем 124 зарплаты, чтобы погасить кредиты.

Также значительно выше нормы этот показатель в Калмыкии (32 зарплаты), Республике Алтай (26), Карачаево-Черкесии и Чувашии (по 24), Курганской области(22), Еврейской автономной области (21), Хакасии, Иркутской области и Республики Марий Эл (по 20).