Алтайский фонд МСП

Далеко не все предприниматели нашего региона, занимающиеся экспортом или планирующие начать работу в данном направлении, знают, что у них есть возможность абсолютно бесплатно получить ряд актуальных в сфере внешнеэкономической деятельности услуг, а также компенсировать львиную долю их стоимости из федерального бюджета. Для этого нужно обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП. По каким вопросам здесь могут получить государственную поддержку алтайские субъекты малого и среднего предпринимательства – разбираемся с порталом Amic.ru.

1 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ Специалисты Центра на безвозмездной основе готовы проконсультировать по правильности составления контракта, заполнению различных таможенных документов, расчету оптимальной логистической цепочки и другим вопросам, касающимся внешнеэкономической деятельности. Здесь вы получите актуальную информацию обо всех изменениях в сфере экспортной деятельности и законодательства в данной области, сможете уточнить порядок и условия возмещения НДС, особенности прохождения таможенных процедур и выбора стратегии взаимодействия с контрагентом.

2 ПЕРЕВОД САЙТА КОМПАНИИ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В современном мире, где торговля через интернет давно уже стала чем-то привычным, чтобы не затеряться на просторах "всемирной паутины" и быть доступным для поиска потенциальными иностранными клиентами, необходимы адаптация и перевод сайта на иностранные языки. Центр поддержки экспорта в качестве одного из видов государственной поддержки предлагает предприятиям края на условиях софинансирования оказать содействие в переводе и адаптации сайта компании к зарубежному интернет-пространству. За счет федерального бюджета может быть оплачено до 80% от стоимости работ.

3 СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ Каждая страна предъявляет свои требования к продукции, ввозимой из других стран, а подготовка и получение необходимых документов, связанных с сертификацией и стандартизацией товаров для экспорта, требуют немалых затрат. У предприятий Алтайского края есть уникальная возможность получить государственную поддержку по проведению испытаний и выполнению иных обязательных требований сертификационных организаций для подтверждения соответствия продукции международным стандартам. За счет федерального бюджета может быть оплачено до 80% от стоимости таких услуг.

4 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ Зарегистрировав свою торговую марку, торговый знак, получив патент на изделие или уникальный состав в России, еще не значит защитить свою интеллектуальную собственность в других странах. При поставках за рубеж продукции экспортеру нужно решить вопрос о ее патентно-правовой защите, что оградит производителя (поставщика) от нарушения его исключительных прав, пресечет недобросовестную конкуренцию, даст возможность судебной защиты интеллектуальной собственности. Предприятия Алтайского края могут получить государственную поддержку по обеспечению защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ. За счет федерального бюджета может быть оплачено до 70% от стоимости подобных услуг.

5 ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ Зачастую компании в начале своей экспортной деятельности или при выходе на новые рынки сталкиваются с трудностями в поиске актуальных контактов потенциальных иностранных партнеров. Решить эту проблему можно, обратившись в Центр поддержки экспорта. Предоставленные контакты позволяют в большинстве случаев наладить деловые отношения и создать прочное партнерство. У предприятий Алтайского края есть возможность получить государственную поддержку по данному направлению на безвозмездной основе.

Подробную информацию о сроках и порядке предоставления услуг уточняйте у сотрудников Центра "Мой бизнес" по телефону 8-800-222-83-22 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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