В скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года.

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.

"Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма", — заявил Боярский.

В пояснительной записке приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый третий россиянин сталкивался с нарушением закона о курении в помещениях аэропортов.

Во время длительного ожидания пересадки либо задержки рейса нарушители заполоняли табачным дымом помещения туалетов. Так, за полгода только в "Шереметьево" возбуждено почти две тысячи административных дел о таких правонарушениях.

"Антитабачный закон" был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.