В скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года.
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.
"Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма", — заявил Боярский.
В пояснительной записке приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый третий россиянин сталкивался с нарушением закона о курении в помещениях аэропортов.
Во время длительного ожидания пересадки либо задержки рейса нарушители заполоняли табачным дымом помещения туалетов. Так, за полгода только в "Шереметьево" возбуждено почти две тысячи административных дел о таких правонарушениях.
"Антитабачный закон" был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.
Комментарии
отлично
И так во всем,не подумав,лишь бы показать свою важную занятость.То так,то эдак.
А по сабжу-курилки нужны .
хороший сынок Сережа......пролоббировал для папы заядлого курильщика Миши .
больше проблем в российской Империи нет
И будет сидеть рядом с тобой в самолёте провонявший куревом. Ничего потерпишь часа 3-4 эту вонь.ведь курильщик не должен мучиться без того, чтобы себя и окружающих отравить
не нравится не летай
ПОЗОРИЩЕ
Трудятся непокладая рук.
То запрещают, то разрешают. Пярм результат и эффективность работы на высоте. Показывают, что типа не зря деньги с наших налогов проедают. А по сути....ничего не поменялось. все лучшее - забытое старое.