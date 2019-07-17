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Эксперт предсказал "плохой день" для рубля в конце июля

, ИА "Амител"
Негативно повлиять на курс валюты может заседание по монетарной политике Банка России
Фото: https://pixabay.com

Фото: https://pixabay.com

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский поделился с "Российской газетой" своим прогнозом курса рубля на июль.

По его словам, сейчас имеются достаточно оснований полагать, что российская валюта продолжит укрепляться по отношению к доллару и достигнет показателя 61,9 (сейчас 63).

Это связано с торговыми войнами США, которые развязал президент Дональд Трамп. Для американской валюты могут стать ключевой полугодовая корпоративная финансовая отчетность крупнейших транснациональных корпораций Amazon, Inte,l Johnson & Johnson, Halliburton и 3M, которая продемонстрирует реальное положение дел в экономике и может стать сигналом к падению валюты.

Для рубля же определяющим станет заседание по монетарной политике Банка России, которое состоится 26 июля. Оно может стать "плохим днем" для российской валюты, считает эксперт.

"Инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля, который развернется в обратную сторону", — предположил Рожанковский.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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