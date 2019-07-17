Премьера документального фильма "Душе нужен праздник" к 90-летию Василия Шукшина состоится на Первом канале 27 июля 2019 года – к большому юбилею со дня рождения актера, режиссера, писателя, пишет InterMedia.

Участие в фильме принял преподаватель Алтайского госуниверситета Дмитрием Марьиным,который развенчал некоторые мифы о Шукшине и объяснил, что происходило в его жизни на самом деле. Именно Дмитрий Марьин является крупнейшим шукшиноведом в регионе. В 2014 году награжден медалью Союза писателей России "Василий Шукшин" за вклад в изучение творчества В.М. Шукшина. Дмитрий Марьин по совместительству является пресс-секретарем ректора вуза Сергея Бочарова и отвечал за предвыборную кампанию. Именно с его именем связан скандал, когда в зал на итоговое голосование не были допущены представители ряда СМИ. Впрочем, позже сторонам удалось договориться и исчерпать конфликт.

Авторы фильма о Шукшине покажут героя глазами его родных – дочери Ольги и внука Василия, коллег и друзей, а также встретились с биографом Василия Макаровича, преподавателем Съемочная группа побывала и в родной деревне героя фильма – Сростки и посвященном ему музее. Шукшина вспомнят актеры Сергей Никоненко, Леонид Куравлев, Гарик Сукачев, Нонна Гришаева и другие.

По окончании в эфир Первого канала выйдут два фильма, где Шукшин выступил в качестве автора сценария и режиссера, а также исполнил главные роли: "Калина красная" и "Печки-лавочки". Документальный фильм о Василии Шукшине можно будет посмотреть в 10.15 по местному времени.

Что касается Шукшинских дней на Алтае и фильмов, которые покажут в этом году на фестивале, — читайте в нашем материале.