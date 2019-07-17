После сообщений в СМИ о том, что сибиряки проникают на закрытую территорию золоотвала ТЭЦ-5, прокуратура Новосибирской области инициировала проверку "Сибирских Мальдив".

"В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Сибирская генерирующая компания предупреждала жителей Новосибирска о том, что нахождение возле золоотвала может быть опасно для здоровья и жизни, при этом заявляя о безвредности объекта для природы и его соответствии природоохранному законодательству.

Однако широкая огласка дала обратный эффект – о "кусочке рая в Сибири" написало крупнейшее американское издание The New York Times, и желающих сделать снимок на фоне "Сибирских Мальдив", как следует из сообщения компании, стало только больше.

В связи с этим СГК усилила охрану золоотвала, который получил в народе название "Сибирские Мальдивы" из-за красивого бирюзового оттенка воды. С 12 июля на территории функционируют круглосуточные посты охраны.