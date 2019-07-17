ФНС России прокомментировало РИА Новости массовые сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов.

По словам представителя ведомства, на самом деле никаких неполадок нет – ведется плановое обновление системы.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили о проблемах с регистрацией бракосочетаний, а также получением свидетельств о рождении и смерти из-за невозможности внести изменения в базу.

"Если мы будем выдавать свидетельства без регистрации, то потом могут возникнуть проблемы, так как в гербовом документе будет одна дата, а в базе — другая", — объяснили E1.RU в одном из ЗАГСов Екатеринбурга.

В ФНС на это ответили, что подобные ситуации не должны создавать затруднений в выдаче официальных документов, так как предусмотрено внесение сведений в "отложенном" режиме, то есть как раз в случаях, когда отсутствует активное соединение с реестром.

"Система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме, — заверил представитель ведомства. — Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления".