ФНС России прокомментировало РИА Новости массовые сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов.
По словам представителя ведомства, на самом деле никаких неполадок нет – ведется плановое обновление системы.
Ранее сразу несколько СМИ сообщили о проблемах с регистрацией бракосочетаний, а также получением свидетельств о рождении и смерти из-за невозможности внести изменения в базу.
"Если мы будем выдавать свидетельства без регистрации, то потом могут возникнуть проблемы, так как в гербовом документе будет одна дата, а в базе — другая", — объяснили E1.RU в одном из ЗАГСов Екатеринбурга.
В ФНС на это ответили, что подобные ситуации не должны создавать затруднений в выдаче официальных документов, так как предусмотрено внесение сведений в "отложенном" режиме, то есть как раз в случаях, когда отсутствует активное соединение с реестром.
"Система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме, — заверил представитель ведомства. — Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления".
Комментарии
опять три года ждать эффекта , как с АСК НДС ???? то что в 2015 должно было заработать только сейчас первые подвижки идут!
простите, а каким образом ФНС (Федеральная Налоговая Служба) связана со свадьбами/разводами/рождениями/смертями?
А почему кольца на левых руках, а не на правых? Или опять бездумно картинку скачали?
17.07.2019 13:12 Это фотография отражения в зеркале. Не забывайте, что мысль безгранична... и не ограничивайте мысли свои деревянной линейкой.
А еще цифровой экономикой хвастаются. Не могут с простой базой данных справиться.
17.07.2019 13:12
- гость -
а что католики не женятся?
Пришел бы я в загс а мне сказали что программа барохлит, да я бы это принял как знак свыше и бежал бы на радостях оттуда, но а если бы помер в этот момент какая разница работает она или нет. А вообще лучше не жениться, наше законодательство в случае развода отберет все, и еще в правах обрежет так что будешь никем и клеймо нацепят алименщик злостный....