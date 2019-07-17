Фото: BIGpicture.ru

Приложение FaceApp, появившееся еще в 2017 году, вновь обрело популярность. Снимки пользователей "в старости" заполонили соцсети в последние дни. И если раньше этим баловались только обычные люди, то сейчас к ним присоединились и знаменитости. Кто-то выкладывает свою фотографию сам, а кто-то "состаривает" знаменитость по снимку из Сети.

Мобильное приложение FaceApp создала российская компания Wireless Lab из Санкт-Петербурга. При помощи искусственного интеллекта оно создаёт невероятно реалистичные преобразования лиц при помощи фильтров. Даже иногда становится не по себе от таких снимков.