Молодой человек на улицах Бийска, надев на себя маску и лук, раздавал деньги прохожим.

Видеозапись с акции под названием "бийский Робин Гуд" опубликована в социальной сети "ВКонтакте" с аккаунта Льва Хлыновски, который, как утверждает "Бийский рабочий", и раздавал банкноты.

Далеко не все граждане приняли купюры достоинством 50 рублей, которые пытался дать им парень. Некоторые и вовсе восприняли такое предложение как оскорбление.

Например, пожилая женщина решительно забрала у своей молодой спутницы принятую ею купюру, вернув ее благотворителю.

Некоторые комментаторы не одобрили поведение "Робина Гуда", уличив его в саморекламе. Другие же посчитали, что если такой пиар приносит пользу людям, то это скорее хорошо, чем плохо.

Стоит отметить, что это уже не первая экстравагантная акция молодого бийчанина. СМИ приписывают ему наклеивание ленты "классный руководитель" на памятник Владимиру Ленину в Бийске.