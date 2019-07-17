При упоминании "роботов", всплывают образы многочисленных фильмов о будущем. О том, как человечество совершило скачок в прогрессе, победило все болезни и, конечно же, перевело всю тяжёлую работу на "братьев наших железных".

С 2019 года у абитуриентов Алтайского края появилась невероятная возможность, стать создателями этого прекрасного будущего. В филиале Алтайского государственного технического университета им И.И. Ползунова — Бийском технологическом институте, открыт набор на единственное в крае направление "Мехатроника и робототехника".

"Уникальность направления "Мехатроника и робототехника" состоит в том, что, во-первых, оно позволяет готовить специалистов сразу в нескольких областях: машиностроение, программирование, электроника и автоматизация. Во-вторых, данное направление подготовки, сформировано исходя из потребностей Алтайского края, то есть, будущих специалистов уже ждут на производственных предприятиях края. В качестве примера можно привести ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", который выступил в качестве спонсора, предоставив промышленные микро контролёры, для обучения будущих специалистов", — рассказывает о направлении подготовки ответственный секретарь приёмной комиссии БТИ Сергей Александрович Терентьев.

Срок обучения, по данному направлению подготовки, составляет всего 4 года по очной форме обучения, за которые студентов обучат проектированию и конструированию роботов, профессиональному владению программными продуктами конструирования, а также разрабатывать программно-алгоритмические обеспечения, для дальнейшего управления робототехническими системами. Для поступления, у абитуриентов должен быть следующий набор экзаменов ЕГЭ: физика, профильная математика и русский язык.

И как знать, возможно, через 4 года мы увидим новых Хироси Исигуро, создающих человекоподобных роботов, или же Илонов Масков, занимающихся космической робототехникой.