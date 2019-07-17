Департамент экономической политики Минобрнауки России опубликовал предварительный рейтинг качества финансового менеджмента образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, за 2018 год. АлтГПУ занимает 1 место среди вузов Алтайского края, опередив АГУ, АГГПУ и АлтГТУ, и имеет результат, соответствующий высокому уровню финансового менеджмента.

АлтГПУ также занимает 6 место из 28 в Сибирском федеральном округе, 14 место среди 33 педагогических вузов России и 64 место в общем рейтинге из 247 вузов России, принявших участие в рейтинге.

Результаты рейтинга учитываются Министерством при распределении бюджетных ассигнований федерального бюджета путем предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства, на капитальный ремонт и приобретение основных средств.