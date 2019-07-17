Жильцов обгоревшей барнаульской пятиэтажки едва не затопило дождем

Жильцы дома по адресу проезд Северный Власихинский, 60, где сгорела крыша, едва ли не пострадали еще и от дождя. "Зонт" над головами пострадавших раскрыл барнаульский бизнесмен Евгений Гусына, который дал им пленку. Накрыть дом успели за несколько часов до дождя, 16 июля, рассказали порталу Amic.ru сообщили жильцы.

Восьмиподъездному дому понадобилась новая крыша, после того как 10 июля пожар, возникший в одной из квартир распространилось почти на всю крышу, сгорело тысяча квадратных метров. В результате вентиляционные отверстия и электросети, которые ранее были прикрыты кровлей, остались под открытым небом. Жильцы опасались, что дождевая вода попадет в их квартиры через вентиляцию.

"Позвонила девушка и обратилась за помощью, я дал жильцам 2000 квадратов пленки", — рассказал порталу Amic предприниматель.

Отметим, что о "беззащитности" дома перед непогодой говорили и чиновники. Прибывший на место ЧП 11 июля замглавы Барнаула Анатолий Воронков в беседе с корреспондентом Amic, говорил, что дом необходимо временно застелить пленкой. Однако, этого так и не сделали.

Напомним, что 15 июля началась разборка кровли от пожарного мусора. По словам властей, к восстановительным работам планируется приступить на текущей неделе. Монтаж обновленной крыши выполнят по типовому проекту.