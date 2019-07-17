Барнаульское отделение ЛДПР 16 июля вышло на пикет в поддержку общественной организации поселка Мирного "Ветеран", которую, по утверждению его членов, пытаются отстранить от управления газовыми сетями.

Лозунги вынесли соответствующие: "Остановите рейдерский захват газовых сетей!", "Пока есть "Ветеран" — есть хозяин у сетей!", "Руки прочь от "Ветерана" и "Сначала наш газопровод – потом наша земля?".

О проблеме алтайским либерал-демократам сообщили местные жители. Они рассказали, что организация 30 лет помогала населению в благоустройстве территории, помощи малоимущим и решении хозяйственных вопросов, а теперь ее хотят "выдавить".

В качестве причины называют газовые сети, на которые при участии "Ветерана" деньги собирали всем поселком – по 41 тысячи рублей с дома.

А через два года один из участников решил выйти из организации, заявив, что она не нужна. Он отказался от уплаты членских взносов на обслуживание газопровода, а затем его примеру последовали единомышленники.

Они потребовали ликвидировать "Ветеран" и передать газопровод в собственность города. После этого последовали массовые жалобы на организацию в различные ведомства, в том числе прокуратуру, Минюст и ФСБ.

Несмотря на это в 2017 году "Ветеран" оформил право собственности на газопровод.

Очередное обращение в суд с иском против "Ветерана" прошло успешно – собрание, на котором избрали членов правления организации, признали нелигитимным. Новое собрание было сорвано оппозиционной группой, утверждают общественники.

Теперь же "оппозиционеры", которые выступали за передачу газовых сетей городу, настаивают на ликвидации "Ветерана" и пытаются создать свою общественную организацию с тем же названием, рассказывают в пресс-службе региональной ячейки ЛДПР со ссылкой на слова населения.

"Некие лица пытаются захватить контроль над газовыми сетями и взять управление поселком в свои руки. Методы их считаем незаконными, неэтичными, и требуем срочного вмешательства городской администрации и депутатов", — обозначил позицию инициатор акции, помощник депутата АКЗС Александр Мокров.