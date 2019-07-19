В Алтайском крае пройдет презентация современных агромашин

ООО "Агротрак" — официальный дилер Ростсельмаш, проведет презентацию сельскохозяйственной техники 25 июля 2019 года.

Гостями станут представители аграрных организаций региона. Они смогут не только наблюдать за техникой со стороны, но и совершить тест-драйвы популярных агромашин.

В рамках мероприятия компания "Агротрак" презентует проверенные временем тракторы RSM 2375 и модель 570 DT серии тракторов Ростсельмаш DT, а также зерноуборочные комбайны RSM 161 и ACROS 585.

Серия шарнирно-сочлененных тракторов RSM 2375 – это производительные и экономичные машины. При агрегатировании с современными орудиями они могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till.

Тракторы серии Ростсельмаш DT давно зарекомендовали себя, как надежные и простые в управлении. Мощный двигатель Cummins QSX15, автоматическая трансмиссия и проверенная временем конструкция мостов обеспечивают безотказную работу в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Зерноуборочный комбайн RSM 161 эксплуатируется во всех зерносеющих регионах, но для аграриев Алтайского края RSM 161 – долгожданная новинка: эффективная машина способна обработать за сезон до 2 000 Га.

"Подобные мероприятия очень важны. Здесь cельхозпроизводители могут пообщаться с сотрудниками сервисной службы, узнать о программах финансирования, обменяться мнениями с коллегами", — рассказывает Алексей Туркин, руководитель отдела продаж ООО "Агротрак" по Алтайскому краю.

Компания приглашает заинтересованных специалистов принять участие в мероприятии.

Начало в 11.00 часов 25 июля 2019 года на территории ООО "Луговое" Родинского района.