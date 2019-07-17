16 июля, в рамках подготовки к Шукшинскому фестивалю, во Дворце культуры г. Барнаула состоялся показ спектакля "Чуш" в исполнении талантливых молодых актеров-третьекурсников Школы-студии МХАТ, под руководством Виктора Рыжакова — режиссера, неоднократно отмеченного Гран-при отечественных и зарубежных театральных фестивалей, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Центра имени Мейерхольда.

Постановка получилась по-настоящему уникальной – начиная от истории создания и заканчивая сюжетом: она представляет собой "лоскутное одеяло" из произведений Виктора Астафьева, "сшитое" из большого количества рассказов и дневниковых записей, которые никогда прежде не переводились на сценический язык. А чтобы как можно глубже вжиться в роль и сыграть правдиво, актеры совершили экспедицию на малую родину автора, в Красноярский край, проведя целых две недели в тесном контакте с жителями сибирской глубинки, впитывая тонкости их быта и рассказы.

Чуш – вымышленное название маленького городка, литературный образ из знаменитой повести "Царь-рыба" Виктора Астафьева и емкая метафора. Прототипом этого сибирского местечка стал поселок Ярцево Красноярского края, а сюжет повествует о жизни простых людей на большой реке в послевоенное время, показывая "многообразие человеческих образов и сердец" с их деревенской верой в „счастливую, но незбыточную чушь“, которую сегодня почти нигде не найти.



"Вижу, что происходит в зрительном зале и как это важно — говорить о нашей стране языком Виктора Петровича Астафьева – человека правдивейшего, пытающегося найти ответы на такие сложные вопросы, что же такое человек и как прожить, сохранив самое главное, — делится режиссер спектакля Виктор Рыжаков. – Согласно традициям нашей Школы-студии, заложенным еще К.С. Станиславским, здесь все о человеке – и красивое, и некрасивое, а главное – о его внутреннем мире, о его становлении, о его жизни".

Стремительный, яркий, глубокий, с песнями и интересными диалогами - спектакль получился в лучших традициях астафьевских произведений: не для развлечения, а для раздумий, для души.