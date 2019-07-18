Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Студенческая труппа знаменитой Школы-студии МХАТ привезла в Барнаул два спектакля – "Чуш" по мотивам рассказов Виктора Астафьева и спектакль-концерт "Оттепель". Второй с триумфом прошел в среду, 17 июля, в Дворце культуры Барнаула. В спектакле принял участие наш земляк — Михаил Шамков. Начинающий актер является студентом мастерской. Барнаульская публика с особыми овациями встретила аплодисментами нашего земляка, который, возможно, через несколько лет станет настоящей звездой.

Спектакль "Оттепель", даже понятно по названию, рассказывает про 60-ые годы прошлого столетия. О времени, когда после репрессий Иосифа Сталина, стали говорить о свободе и не бояться думать и творить. 60-е годы стали временем надежд, новых течений, поэтов, собирающих стадионы, движения и любви. Словно пришла пора, когда можно выдохнуть и вместо гонки вооружений, пятилеток и строек заняться бытом и обратить внимание на красивых людей вокруг. В основу сюжета легла история любви.

В спектакле задействованы студенты мастерской Виктора Рыжакова. Он был сыгран в Санкт-Петербурге на сцене Театра на Литейном и на сцене Гатчинского дома культуры в рамках XV международного театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, а также в Саратове на открытии фестиваля "Уроки Табакова". Кроме того спектакль увидели в Красноярске, Новокузнецке, Усть-Лабинске.

В основу легли материалы, которые студенты отрабатывали на занятиях по вокалу и сценической речи. Спектакль пронизан особой атмосферой 1960-х годов, свободой поэтов-той эпохи и неповторимой романтикой. Актеры исполнят знакомые песни Пахмутовой, баллады Высоцкого и стихи Александра Володина совершенно по-новому. Со сцены в этот вечер также можно было услышать любимые хиты шестидесятых: "У черного моря", "Подмосковные вечера", "18 лет", "Тополя".

Генеральным спонсором гастрольного тура студенческой труппы знаменитой Школы-студии МХАТ выступил Барнаульский завод АТИ.

О том, как прошел единственный показ этой постановки в столице Алтайского края — смотрите в нашем фоторепортаже.