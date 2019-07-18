Четверг, 18 Июль, 09:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,95
€ 70,56
Обь
222см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Настоящие 60-ые: знаменитая школа-студия МХАТ устроила в Барнауле "Оттепель"

, ИА "Амител"
Яркий фоторепортаж с единственного показа спектакля на Алтае

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Студенческая труппа знаменитой Школы-студии МХАТ привезла в Барнаул два спектакля – "Чуш" по мотивам рассказов Виктора Астафьева и спектакль-концерт "Оттепель". Второй с триумфом прошел в среду, 17 июля, в Дворце культуры Барнаула. В спектакле принял участие наш земляк — Михаил Шамков. Начинающий актер является студентом мастерской. Барнаульская публика с особыми овациями встретила аплодисментами нашего земляка, который, возможно, через несколько лет станет настоящей звездой.

Спектакль "Оттепель", даже понятно по названию, рассказывает про 60-ые годы прошлого столетия. О времени, когда после репрессий Иосифа Сталина, стали говорить о свободе и не бояться думать и творить. 60-е годы стали временем надежд, новых течений, поэтов, собирающих стадионы, движения и любви. Словно пришла пора, когда можно выдохнуть и вместо гонки вооружений, пятилеток и строек заняться бытом и обратить внимание на красивых людей вокруг. В основу сюжета легла история любви.

В спектакле задействованы студенты мастерской Виктора Рыжакова. Он был сыгран в Санкт-Петербурге на сцене Театра на Литейном и на сцене Гатчинского дома культуры в рамках XV международного театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, а также в Саратове на открытии фестиваля "Уроки Табакова". Кроме того спектакль увидели в Красноярске, Новокузнецке, Усть-Лабинске.

В основу легли материалы, которые студенты отрабатывали на занятиях по вокалу и сценической речи. Спектакль пронизан особой атмосферой 1960-х годов, свободой поэтов-той эпохи и неповторимой романтикой. Актеры исполнят знакомые песни Пахмутовой, баллады Высоцкого и стихи Александра Володина совершенно по-новому. Со сцены в этот вечер также можно было услышать любимые хиты шестидесятых: "У черного моря", "Подмосковные вечера", "18 лет", "Тополя".

Генеральным спонсором гастрольного тура студенческой труппы знаменитой Школы-студии МХАТ выступил Барнаульский завод АТИ.

О том, как прошел единственный показ этой постановки в столице Алтайского края — смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.07.2019 08:18
Катерина

Особые овации))). Специально всех работников завода папы юной звезды Шамкова согнали на спектакль и выдали букеты. Так что постановка была во всём и на сцене и вне её))).

0  0
18.07.2019 08:27
ФорсаГ


18.07.2019 08:18
Катерина

Не съязвишь, не проживешь, ваш девиз?

Ребята молодцы, очень необычный спектакль, не привычный для нас, но очень понравился. Такие бы голоса да на Евровидение!!!

0  0
18.07.2019 08:49
гость

Не обращайте внимание, всегда найдутся вечно всем не довольные упыри.
А таких мероприятий надо больше.

0  0
18.07.2019 09:02
Гость

Это было незабываемо! Феерия чувств и эмоций! Талантливые ребята!!!

0  0
18.07.2019 09:10
Гость

Не поняли кто сын, но однозначно за него не стыдно. Ребята супер! Спасибо за тог, что организовали такие гастроли в городе!!! "Нельзя быть несчастливыми".

0  0
18.07.2019 09:17
Гость

А что непонятного?
Шамков сын сенатора Шамкова
Заводы Ати и Рти

0  0
18.07.2019 09:22
Елена

До сих пор под впечатлением, такого в Барнауле точно ещё не было...каждый из ребят талантливый самородок. Люди будьте добрее, не завидуйте, действуйте, меняйте свою реальность! Нам в город привезли уникально добрую постановку, талантливые ребята, что редкость в нашей серой реальности!!! БЛАГОДАРЮ организаторов!

0  0
18.07.2019 09:30
Жора

Судя по уровню дискуссии, Катерина - завзятый театрал!!!))) Из театра домой уходит только поспать и настрочить какую-нибудь ЧУШЬ к комментах...
Ребята за два дня показали удивительный уровень перевоплощения, играли сердцем, словно пережив с героями всю эту непростую российскую действительность. Это действительно очень разносторонние таланты и оба спектакля были прекрасно приняты публикой! "Оттепель" - это просто музыкальная бомба!
Цветы на спектакле - это абсолютно уместно , и ребята их действительно заслужили! А если Катерине слава юного земляка покоя не дает - пусть поступит в школу-студию МХАТа и покажет краю свое мастерство....

0  0
18.07.2019 09:30
Гость

Лучший вечер!!! спасибо такому сенатору, что организовал нам такое!!! Шедеврально!!! Ребята уникумы: поют, танцуют, играют!!!

0  0
18.07.2019 09:43
Мария

Спектакль был великолепен!!!!
Я в полнейшем восторге!!!!
Талантливейшие ребята, я уверена, что за каждым из них прекрасное актерское и театральное будущее!!!!Благодарю каждого и всех спонсоров!!!!
То, что им оказали спонсорскую помощь- это такое благое дело, и такая редкость в наши дни!!!
А по поводу наших прекрасных лесных троллей, которые обязательно найдут как обгадить прекрасное и найти хоть в чем подоплеку-давайте таких людей пожалеем, ведь это все от внутренней ненужности, нереализованности, слабости, злости.
Им как раз ов перую очередь нужно больше такого прекрасного прописывать в лечебных целях, оно им постепенно вылечит голову, злые мысли, а потом и сердце с душой.
Ведь сарказм и цинизм разрушают организм и травяет его...


Итак, еще раз ,БРАВО!!!!!

0  0
18.07.2019 09:46
Гость

Я просто фигню сколько хвалебных комментов, написанных я думаю судя по стилю одним автором.
И тут папа похоже постарался?

0  0
18.07.2019 09:51
Гости

Всем бы сенаторам таких детей! Мир чище бы был!!! Спасибо за такие спектакли! Режиссёр от Бога!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:39
В МЧС пояснили, из-за чего сгорело здание музыкальной школы в Барнауле 1
09:30
Судебные приставы и Алтайэнергосбыт примут участие в операции "Должник" на Алтае 0
09:07
Новосибирский вуз лишили аккредитации по трем направлениям 0
08:40
Кота за 150 тысяч рублей разыскивают в Барнауле 18
08:24
Зять надругался над тещей-инвалидом в Горном Алтае 0
08:07
Как платить за свет, если уехал в отпуск: задай любой вопрос БГЭС
На вопросы читателей ИА "Амител" отвечает гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади
07:40
Инновация в царстве сна: почему врачи советуют выбирать пенные матрацы 0
07:26
Зеленский снизил плату за ЖКХ и готовит нулевой тариф для пожилых 24
07:12
Настоящие 60-ые: знаменитая школа-студия МХАТ устроила в Барнауле "Оттепель" 12
06:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 1
06:21
Замки из песка - как отдельный вид искусства 1
06:01
"Нет прогресса — нет мечты": Артем Поломошнов о развитии шахмат на Алтае 0
23:52
Шнуров озвучит пришельца в мультфильме "Белка и Стрелка 3" 0
23:29
Запрет на продажу алкоголя в жилых кварталах предлагают в Минздраве 6
22:58
Квотирование выбросов запустят в четырех городах Сибири 4
22:31
Реальные доходы россиян вновь снизились в 2019 году 3
21:58
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество 0
21:36
Два сибирских города попали в ТОП-5 по загрязнению воздуха 0
20:49
Смартфоны в школах заменить "шкулфонами" предложили в Госдуме 11
20:18
Из-за ливня в Новосибирске обесточили свыше 2 тысяч домов 0
19:56
Парню грозит тюрьма за секс с восьмиклассницей в Горном Алтае 2
19:34
Водители жалуются на новых "лежачих полицейских" в Бийске 7
18:57
Обрушилась стена здания, в котором заседает мировой суд Камня-на-Оби 1
18:21
Гигантский балкон с квартирой продают в Барнауле: есть даже беседка с мангалом 7
17:56
Подробности ДТП на Алтае с пострадавшими и одной погибшей 1
17:38
Три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей 0
16:57
Прогулочную дорожку среди густых деревьев отремонтировали в парке имени Ленина 6
16:45
Признаки скорой остановки сердца назвали медики 1
16:32
Барнаульцам показали "Чуш": предыстория и фото уникального столичного спектакля 1
15:55
Почти на 9%: заработная плата выросла на Алтае по итогам пяти месяцев 16
15:47
Более 17 тысяч многодетных семей на Алтае получают ежемесячную выплату 0
15:32
ЛДПР провела пикет против "захвата" газовых сетей в Барнауле 4
15:32
АлтГПУ - в лидерах рейтинга качества финансового менеджмента вузов 1
15:19
Жильцов обгоревшей барнаульской пятиэтажки едва не затопило дождем 0
14:52
Алтайские школы с низкими результатами получат на развитие 50 млн рублей 3
14:45
Будуще здесь: В Бийском филиале АлтГТУ появилась "Мехатроника и робототехника" 1
14:24
Алтайскому урожаю угрожает засуха: в Угловском районе дождь был 15 июня 12
14:15
МЧС предупреждает об аномальной жаре и пожарах в Алтайском крае 5
14:02
Бийский "Робин Гуд". СМИ узнали, кто раздавал деньги прохожим 3
13:53
Доказательства вины обвиняемых в убийстве барнаульца Седова предъявили в суде 40
13:42
Новый начальник управления юстиции назначен в Алтайском крае 3
13:27
Приложение для "состаривания" FaceApp захватил соцсети 7
13:13
Комфортная в городе среда: мэрия Барнаула рассказала о благоустройстве дворов 6
13:03
Ни жениться, ни умереть. ФНС объяснила "сбой" реестра ЗАГСов 8
12:47
Уроженку Алтая обманул на 300 тысяч рублей двойник дагестанского КВНщика 4
12:42
Алтайский преподаватель развеял мифы о Шукшине в фильме для Первого канала 2
12:30
Инопланетяне вернулись. Что такое зона 51 и почему её хотят штурмовать? 9
12:25
Прокуратура проверит "Сибирские Мальдивы" 1
12:15
Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП на Алтае 0
11:58
Эксперт предсказал "плохой день" для рубля в конце июля 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.