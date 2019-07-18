Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Студенческая труппа знаменитой Школы-студии МХАТ привезла в Барнаул два спектакля – "Чуш" по мотивам рассказов Виктора Астафьева и спектакль-концерт "Оттепель". Второй с триумфом прошел в среду, 17 июля, в Дворце культуры Барнаула. В спектакле принял участие наш земляк — Михаил Шамков. Начинающий актер является студентом мастерской. Барнаульская публика с особыми овациями встретила аплодисментами нашего земляка, который, возможно, через несколько лет станет настоящей звездой.
Спектакль "Оттепель", даже понятно по названию, рассказывает про 60-ые годы прошлого столетия. О времени, когда после репрессий Иосифа Сталина, стали говорить о свободе и не бояться думать и творить. 60-е годы стали временем надежд, новых течений, поэтов, собирающих стадионы, движения и любви. Словно пришла пора, когда можно выдохнуть и вместо гонки вооружений, пятилеток и строек заняться бытом и обратить внимание на красивых людей вокруг. В основу сюжета легла история любви.
В спектакле задействованы студенты мастерской Виктора Рыжакова. Он был сыгран в Санкт-Петербурге на сцене Театра на Литейном и на сцене Гатчинского дома культуры в рамках XV международного театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, а также в Саратове на открытии фестиваля "Уроки Табакова". Кроме того спектакль увидели в Красноярске, Новокузнецке, Усть-Лабинске.
В основу легли материалы, которые студенты отрабатывали на занятиях по вокалу и сценической речи. Спектакль пронизан особой атмосферой 1960-х годов, свободой поэтов-той эпохи и неповторимой романтикой. Актеры исполнят знакомые песни Пахмутовой, баллады Высоцкого и стихи Александра Володина совершенно по-новому. Со сцены в этот вечер также можно было услышать любимые хиты шестидесятых: "У черного моря", "Подмосковные вечера", "18 лет", "Тополя".
Генеральным спонсором гастрольного тура студенческой труппы знаменитой Школы-студии МХАТ выступил Барнаульский завод АТИ.
О том, как прошел единственный показ этой постановки в столице Алтайского края — смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Особые овации))). Специально всех работников завода папы юной звезды Шамкова согнали на спектакль и выдали букеты. Так что постановка была во всём и на сцене и вне её))).
18.07.2019 08:18
Катерина
Не съязвишь, не проживешь, ваш девиз?
Ребята молодцы, очень необычный спектакль, не привычный для нас, но очень понравился. Такие бы голоса да на Евровидение!!!
Не обращайте внимание, всегда найдутся вечно всем не довольные упыри.
А таких мероприятий надо больше.
Это было незабываемо! Феерия чувств и эмоций! Талантливые ребята!!!
Не поняли кто сын, но однозначно за него не стыдно. Ребята супер! Спасибо за тог, что организовали такие гастроли в городе!!! "Нельзя быть несчастливыми".
А что непонятного?
Шамков сын сенатора Шамкова
Заводы Ати и Рти
До сих пор под впечатлением, такого в Барнауле точно ещё не было...каждый из ребят талантливый самородок. Люди будьте добрее, не завидуйте, действуйте, меняйте свою реальность! Нам в город привезли уникально добрую постановку, талантливые ребята, что редкость в нашей серой реальности!!! БЛАГОДАРЮ организаторов!
Судя по уровню дискуссии, Катерина - завзятый театрал!!!))) Из театра домой уходит только поспать и настрочить какую-нибудь ЧУШЬ к комментах...
Ребята за два дня показали удивительный уровень перевоплощения, играли сердцем, словно пережив с героями всю эту непростую российскую действительность. Это действительно очень разносторонние таланты и оба спектакля были прекрасно приняты публикой! "Оттепель" - это просто музыкальная бомба!
Цветы на спектакле - это абсолютно уместно , и ребята их действительно заслужили! А если Катерине слава юного земляка покоя не дает - пусть поступит в школу-студию МХАТа и покажет краю свое мастерство....
Лучший вечер!!! спасибо такому сенатору, что организовал нам такое!!! Шедеврально!!! Ребята уникумы: поют, танцуют, играют!!!
Спектакль был великолепен!!!!
Я в полнейшем восторге!!!!
Талантливейшие ребята, я уверена, что за каждым из них прекрасное актерское и театральное будущее!!!!Благодарю каждого и всех спонсоров!!!!
То, что им оказали спонсорскую помощь- это такое благое дело, и такая редкость в наши дни!!!
А по поводу наших прекрасных лесных троллей, которые обязательно найдут как обгадить прекрасное и найти хоть в чем подоплеку-давайте таких людей пожалеем, ведь это все от внутренней ненужности, нереализованности, слабости, злости.
Им как раз ов перую очередь нужно больше такого прекрасного прописывать в лечебных целях, оно им постепенно вылечит голову, злые мысли, а потом и сердце с душой.
Ведь сарказм и цинизм разрушают организм и травяет его...
Итак, еще раз ,БРАВО!!!!!
Я просто фигню сколько хвалебных комментов, написанных я думаю судя по стилю одним автором.
И тут папа похоже постарался?
Всем бы сенаторам таких детей! Мир чище бы был!!! Спасибо за такие спектакли! Режиссёр от Бога!