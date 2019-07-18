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Замки из песка - как отдельный вид искусства

, ИА "Амител"
Потрясающие работы от американского скульптора

Фото: Calvin Seibert

Песочные скульптуры Кельвина Сейберта — пример того, как детское увлечение может стать профессиональным делом.  Как основу для своих скульптур Сейберт берёт цилиндры, пирамиды, кубы, сферы и полусферы. В итоге получаются настоящие архитектурные шедевры."Когда я начинаю строить, мои замки превращаются в нечто волшебное. Они как органические машины, которые могут без конца расширяться и развиваться. Если бы только у меня было бесконечное количество времени, я бы никогда не останавливался", — комментирует автор свои работы.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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