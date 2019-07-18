Несколько тонн продуктов и одежды везет фонд "Облака" семьям Усть-Коксы

Сотрудники и волонтеры алтайского благотворительного фонда "Облака" отправились утром 18 июля в новый автопробег "Сердце Алтая". На этот раз продуктами и едой они помогут малообеспеченным семьям Усть-Коксы, рассказала Amic.ru директор фонда Джамиля Семененко.

"Мы везем почти две тонны одежды и обуви на все сезоны для взрослых и детей, по 100 кг риса, макарон, гречки, 50 кг муки и 50 литров растительного масла, 20 коробок подарков от нашего федерального спонсора "Детский мир", — уточнила собеседница.

Всё это "добро" загрузили в пять автомобилей, аренду которых оплатили спонсоры, и отправились далеко в Горный. Акция "Сердце Алтай" создана именно для таких отдаленных населенных пунктов. До этого волонтеры известного алтайского фонда ездили в Турочак, Акташ и Горно-Алтайск.

Сотрудники фонда помогут и словом: с семьями будет работать психолог, юрист и социальный работник.

Автопробег продлится с 18 по 21 июля.