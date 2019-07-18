Несколько тонн продуктов и одежды везет фонд "Облака" семьям Усть-Коксы

Сотрудники и волонтеры алтайского благотворительного фонда "Облака" отправились утром 18 июля в новый автопробег "Сердце Алтая". На этот раз продуктами и едой они помогут малообеспеченным семьям Усть-Коксы, рассказала Amic.ru директор фонда Джамиля Семененко.
"Мы везем почти две тонны одежды и обуви на все сезоны для взрослых и детей, по 100 кг риса, макарон, гречки, 50 кг муки и 50 литров растительного масла, 20 коробок подарков от нашего федерального спонсора "Детский мир", — уточнила собеседница.
Всё это "добро" загрузили в пять автомобилей, аренду которых оплатили спонсоры, и отправились далеко в Горный. Акция "Сердце Алтай" создана именно для таких отдаленных населенных пунктов. До этого волонтеры известного алтайского фонда ездили в Турочак, Акташ и Горно-Алтайск.
Сотрудники фонда помогут и словом: с семьями будет работать психолог, юрист и социальный работник.
Автопробег продлится с 18 по 21 июля.
Комментарии
там этого старья и б\у одежды уже навалом, продукты да, еще деньги не помешали бы
Вообще нужна кому б/у одежда и обувь? У нас вообще брезгливый что ли народ. Не знаю, куда деть.
Так в "Облака" и можете увезти одежду и обувь или автоволонтерам их позвонить-приедут заберут
Как можно вообще носить обноски за другими.
ну вы крассавцы. обноски? а если у леей СОВСЕМ нет денег на одежду? А тут постирал и носи. Тем более , Детский мир вряд ли б/у вещи отдал
У нас у родственников от одних переходит к другим детям вещи, прямо мешками, мешки пацанячьих у кого пацаны родились передают, аналогично и для девчонок. Понятно когда ребенок один можно все новье брать, но когда по 3 экономия существенная. Так же и коляски, кровати, автокресла...
Я очень много дочкиных вещей отдаю подруге и коллеге ( у них дети моложе моей). Носят с удовольствием. Вещи-то почти новые, невыношенные. Ребенок растет быстро. 3-4 месяца и уже одежда маленькая. Не выбрасывать же