Власти Бийска для безопасности пешеходов установили искусственные неровности дороги, однако водители выразили недовольство – приходится не просто снижать скорость, а чуть ли не останавливаться.

Как сообщает "Бийский рабочий", "лежачие полицейские" из резины смонтировали на улицах Васильева и Стахановской, а также рядом с ЦГБ и "Бийским олеумным заводом".

В городском дорожном отделе управления ЖКХ пояснили, что выбор пал места, где чаще всего случаются наезды на пешеходов. Средства на повышение безопасности дорожного движения выделили из краевого бюджета.

И если пешеходы довольны, что теперь по этим участкам не "летают", то водители жалуются: даже полная остановка не помогает – все равно прыгаешь".

В качестве положительного примера они приводят старые искусственные неровности, которые выполнялись из асфальтобетона – немного притормозил и можно плавно проехать.

Однако чиновники в своем выборе непреклонны – новая конструкция из резины быстрее монтируется, дешевле, долговечнее, предусматривает замену изнашиваемых частей, а также имеет светоотражающие элементы, которые позволяют заметить ее даже в темное время суток.