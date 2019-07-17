Очередная идея запрета смартфонов озвучена в Госдуме. На этот раз их предлагают заменить "шкулфонами", сообщает RT.
С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.
Он предложил не лишать ребенка гаджета, а наоборот, направить его увлечение техникой в нужное русло. Для этого предлагается вместо смартфонов выдавать "шкулфоны".
Эти устройства будут полключены к школьному интранету, где ученики смогут обсуждать обучение. При этом специальная программа будет следить, чтобы не возникало конфликтных ситуаций и травли участников общения.
Предполагается, что на устройстве будут калькулятор и учебные приложения, в том числе "Российская электронная школа" и учебный справочник.
"Таким образом, мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес, — аргументировал свою позицию Чернышов. — Убеждён, "шкулфон" поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование".
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой запретить ученикам приносить телефоны в школы.
Свою позицию она аргументировала тем, что образовательные учреждения не имеют соответствующих условий для хранения гаджетов.
По ее словам, в связи с этим сохранность дорогостоящих технических устройств находится под угрозой, что в итоге может повлечь скандалы в связи с их утерей.
Комментарии
аудиовидео запись, фотки им можно будет делать или весь смысл в том, чтобы именно это не могли?
Ответ для - месный- 17.07.2019 в 21:28 Цитата:" аудиовидео запись, фотки им можно будет делать или весь смысл в том, чтобы именно это не могли"
А с какой целью им делать "аудиовидео запись, фотки"!?
Доля контроля над учебным процессов в школе достаточно поставить в класса, коридорах, раздевалка, фойе и так далее видио камеры.
Хотя в настоящее время из-за не адекватных детишек и их родителе и тотального контроля за учителями в школе и так желающих работать не много!
Да это и не нормально быть всегда под наблюдением, плохо на психику влияет!
Есть предложение, сделать темную комнату в каждой школе и тех, кто выпрягается, туда на анонимное воспитание на пол часика отправлять, перед этим вызвав скорую помощь!
Прежде чем в школах такое вводить, нужно непременно сначала на Госдуме такое опробовать. Заменить им смартфоны на шкулфоны на год. А через год уже по результатам опробирования думать про внедрение в школах.
ВЕТЕРАН, фото нужны, чтобы фотографировать дом. задания с доски. Потому что бумажные дневники упразднили, заменив электронным, а дом.задания в него учителя вписывать ленятся.
17.07.2019 22:06
ВЕТЕРАН 22RU
Аудиовидео в телефоне нужно для того чтобы вслучае каких противоправных действий в отношении себя или кого ещё заснять это и потом хоть на ютуб. А видеокамеры про которые вы пишите контролируются централизованно и договорится с тем кто контролирует чтобы что-то пропало вслучае чего проще.