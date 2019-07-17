Очередная идея запрета смартфонов озвучена в Госдуме. На этот раз их предлагают заменить "шкулфонами", сообщает RT.

С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

Он предложил не лишать ребенка гаджета, а наоборот, направить его увлечение техникой в нужное русло. Для этого предлагается вместо смартфонов выдавать "шкулфоны".

Эти устройства будут полключены к школьному интранету, где ученики смогут обсуждать обучение. При этом специальная программа будет следить, чтобы не возникало конфликтных ситуаций и травли участников общения.

Предполагается, что на устройстве будут калькулятор и учебные приложения, в том числе "Российская электронная школа" и учебный справочник.

"Таким образом, мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес, — аргументировал свою позицию Чернышов. — Убеждён, "шкулфон" поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой запретить ученикам приносить телефоны в школы.

Свою позицию она аргументировала тем, что образовательные учреждения не имеют соответствующих условий для хранения гаджетов.

По ее словам, в связи с этим сохранность дорогостоящих технических устройств находится под угрозой, что в итоге может повлечь скандалы в связи с их утерей.