Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".

Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.

Теперь же планируется компенсировать затраты энергетиков из федерального бюджета. Как следует из текста документа, на это потребуется выделить от 220 млрд рублей (оценка ФАС) до 390 млрд рублей (Минэнерго).

Отметим, что в число субсидируемых вошли потребители Дальнего Востока и Калининградской области.