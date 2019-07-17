Продавать спиртное только в специализированных торговых помещениях на почтительном расстоянии от жилых кварталов предложил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он рассказал "Интерфаксу", что призывает вывести всю торговлю спиртным на пустыри, отведенные под алкомаркеты.

В малых городах и селах, где такое решение трудно исполнить, врач предложил сократить график работы таких заведений либо ограничить в них время продажи горячительных напитков.

Брюн выразил сомнение в том, что статистика потребления алкоголя в таких населенных пунктах отражает реальные показатели, вспомнив свое путешествие по малым городам Севера и Дальнего Востока.

"Я боюсь, к тем около 10 литрам (в год – ред.), которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же, — заявил нарколог. — Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках".