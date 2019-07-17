Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров попробует себя в озвучке мультфильмов, сообщает РИА Новости.

Вместе с актерами Сергеем Буруновым и Евгением Мироновым, а также актрисой Катериной Шпицой музыкант одарит своим голосом героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3".

Мультсериал повествует о приключениях Белки и Стрелки, которых советское командование отправило на Кубу для исследования загадочной аномалии – водяного смерча, осушающего океан.

Тезки Шнуров и Бурунов озвучат инопланетян Лягуся и Слонежа, которые станут одними из ключевых персонажей. Белка будет говорить голосом Шпицы, а крыса Веня – Миронова.

Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 30 апреля 2020 года.