Бенгальский кот Ф-1 тигрового окраса по кличке Лаки потерялся в Барнауле, сообщают "Вести-Алтай". Стоимость животного оценивается приблизительно в 150 тысяч рублей.
Любимый питомец потерялся, когда его хозяева взяли отпуск и отправились на отдых. Когда соседка входила, чтобы покормить его, Лаки проскользнул в дверь и убежал на улицу.
Барнаульцы развернули поиски любимого питомца. Они обещают вознаграждение человеку, который вернет кота.
Местные жители уже успели заметить его на Змеиногорском тракте. Хозяева полагают, что он охотился на белок или птиц.
Горожан, которые захотят оставить Лаки себе предупреждают: для чужих людей он может представлять опасность.
"Этот кот не признаёт чужих людей. У него есть семья, которую он признал, которую к себе подпускает. На всех остальных он может кидаться, шипеть, он может покусать", — утверждает хозяйка кота Ольга Козодой.
Комментарии
Домашний кот, охотится на белок и птиц? ) ) ) ) ) ) )
Я вас умоляю, рассмешили.
Я своему коту британцу воробья принес свежеумертвенного, он чуть не умер от страха. А тут чтоб домашний кот, и вот так побежал в лес на охоту на птичек и белок ) ) ) да скорее на мусорке будет доедать остатки и искать какой нибудь проплан.
Выпей крота,и найдёшь кота.
если укусит, то сверну ему бошку
Видимо кто-то из успешных! Змеиногорский тракт,белки,отпуск в Нашем Крыму, за кота 150! Наверняка ещё и соседи у Них ылитные?
Очень похожий на этого кота уже третий день ходит по участкам в районе домов 338, 342, 340 по ул. Петрова, исхудал уже, но в руки не дается.
krash
домашний домашнему рознь
у нас мейн кун, как начинается весна - каждый день носит домой мышей и птичек иногда.
А это скорее всего саванна - смесь сервала и бенгала. Так что ему и белка нормально зайдет )). И то что говорит хозяйка что он может на других крыситься вполне вероятно.
Отдам своего за 120 000, похож на вашего, но красивее.
18.07.2019 08:09
krash
Ф-1 - это гибрид дикой кошки с домашней. Причем первое поколение. У таких "кошек" не убит инстинкт охотника, по этому она может охотиться на мелких птиц, крыс, белок.
А хозяевам большой вопрос: Зачем себе заводить такую кошку? Гибриды очень сильно привязаны к своим хозяевам, очень неохотно идут на контакт с чужими. Надо было с собой брать тогда. Купили игрушку, блин.
Котам в принципе пофиг хозяин ты или нет, свой или чужой. Он в доме живёт, а не у хозяина. Вот и сбежал. На волю.
успели заметить его на Змеиногорском
А еще его видели на Патриарших прудах и у дома архитектора
Свобода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
он может покусать
В сериале Зона заключенный Петухов, который всем говорил, что он Орлов, когда его разоблачили, встал спиной к двери камеры и сказал, не подходите ко мне, я вас всех покусаю!
Все, пошел искать кота, поймаю, меньше чем за 300 не отдам, а если он меня покусает, то цена 520, или возьму подержанный Крузак. Лехус, БМВ, Ауди, Ленд Ровер, или на чем вы там ездите? Бэнтли и прочие пузотерки не предлагать.
Реклама гостиницы для домашних питомцев??
Любимый питомец потерялся, когда его хозяева взяли отпуск и отправились на отдых. Когда соседка входила, чтобы покормить его, Лаки проскользнул в дверь и убежал на улицу.
Соседка налипла на 150 рублей)
Знал я одну тетку у нас на работе, так вот у нее была выраженная до невероятных высот любовь к кошкам своим (шт 3 если не ошибаюсь), там и уси пуси, но зато как она ненавидит человечество! прохожий просто мерзавец если что то сделал не так, а муж последняя скотина в доме. Такая вот любовь. Муж уйдет да и фиг с ним, а котик вышел, Гонорар сразу и присказка что бы чужие не забрали, это особая порода вам не подойдет, возвращайте нам...
Стоимость животного оценивается приблизительно в 150 тысяч рублей
Не для всех кризис
на пирожки его! шоб животных не убивал.