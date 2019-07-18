Бенгальский кот Ф-1 тигрового окраса по кличке Лаки потерялся в Барнауле, сообщают "Вести-Алтай". Стоимость животного оценивается приблизительно в 150 тысяч рублей.

Любимый питомец потерялся, когда его хозяева взяли отпуск и отправились на отдых. Когда соседка входила, чтобы покормить его, Лаки проскользнул в дверь и убежал на улицу.

Барнаульцы развернули поиски любимого питомца. Они обещают вознаграждение человеку, который вернет кота.

Местные жители уже успели заметить его на Змеиногорском тракте. Хозяева полагают, что он охотился на белок или птиц.

Горожан, которые захотят оставить Лаки себе предупреждают: для чужих людей он может представлять опасность.

"Этот кот не признаёт чужих людей. У него есть семья, которую он признал, которую к себе подпускает. На всех остальных он может кидаться, шипеть, он может покусать", — утверждает хозяйка кота Ольга Козодой.