Четверг, 18 Июль, 09:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,95
€ 70,56
Обь
222см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Пожар в барнаульской многоэтажкеОтключения горячей воды-2019
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Кота за 150 тысяч рублей разыскивают в Барнауле

, ИА "Амител"
Хозяева обещают вознаграждение за возвращение любимого питомца
Кот Лаки / Фото: скриншот из видео

Кот Лаки / Фото: скриншот из видео

Бенгальский кот Ф-1 тигрового окраса по кличке Лаки потерялся в Барнауле, сообщают "Вести-Алтай". Стоимость животного оценивается приблизительно в 150 тысяч рублей.

Любимый питомец потерялся, когда его хозяева взяли отпуск и отправились на отдых. Когда соседка входила, чтобы покормить его, Лаки проскользнул в дверь и убежал на улицу.

Барнаульцы развернули поиски любимого питомца. Они обещают вознаграждение человеку, который вернет кота.

Местные жители уже успели заметить его на Змеиногорском тракте. Хозяева полагают, что он охотился на белок или птиц.

Горожан, которые захотят оставить Лаки себе предупреждают: для чужих людей он может представлять опасность.

"Этот кот не признаёт чужих людей. У него есть семья, которую он признал, которую к себе подпускает. На всех остальных он может кидаться, шипеть, он может покусать", — утверждает хозяйка кота Ольга Козодой.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.07.2019 08:09
krash

Домашний кот, охотится на белок и птиц? ) ) ) ) ) ) )
Я вас умоляю, рассмешили.

Я своему коту британцу воробья принес свежеумертвенного, он чуть не умер от страха. А тут чтоб домашний кот, и вот так побежал в лес на охоту на птичек и белок ) ) ) да скорее на мусорке будет доедать остатки и искать какой нибудь проплан.

0  0
18.07.2019 08:15
- гость -

Выпей крота,и найдёшь кота.

0  0
18.07.2019 08:16
- гость -

если укусит, то сверну ему бошку

0  0
18.07.2019 08:21
- гость -

Видимо кто-то из успешных! Змеиногорский тракт,белки,отпуск в Нашем Крыму, за кота 150! Наверняка ещё и соседи у Них ылитные?

0  0
18.07.2019 08:27
- гость -

Очень похожий на этого кота уже третий день ходит по участкам в районе домов 338, 342, 340 по ул. Петрова, исхудал уже, но в руки не дается.

0  0
18.07.2019 08:34
- гость -

krash
домашний домашнему рознь
у нас мейн кун, как начинается весна - каждый день носит домой мышей и птичек иногда.
А это скорее всего саванна - смесь сервала и бенгала. Так что ему и белка нормально зайдет )). И то что говорит хозяйка что он может на других крыситься вполне вероятно.

0  0
18.07.2019 08:51
- гость -

Отдам своего за 120 000, похож на вашего, но красивее.

0  0
18.07.2019 08:51
- гость -

18.07.2019 08:09
krash
Ф-1 - это гибрид дикой кошки с домашней. Причем первое поколение. У таких "кошек" не убит инстинкт охотника, по этому она может охотиться на мелких птиц, крыс, белок.

А хозяевам большой вопрос: Зачем себе заводить такую кошку? Гибриды очень сильно привязаны к своим хозяевам, очень неохотно идут на контакт с чужими. Надо было с собой брать тогда. Купили игрушку, блин.

0  0
18.07.2019 08:54
- гость -

Котам в принципе пофиг хозяин ты или нет, свой или чужой. Он в доме живёт, а не у хозяина. Вот и сбежал. На волю.

0  0
18.07.2019 08:56
- гость -

успели заметить его на Змеиногорском

А еще его видели на Патриарших прудах и у дома архитектора

0  0
18.07.2019 08:59
Лаки

Свобода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
18.07.2019 08:59
- гость -

он может покусать

В сериале Зона заключенный Петухов, который всем говорил, что он Орлов, когда его разоблачили, встал спиной к двери камеры и сказал, не подходите ко мне, я вас всех покусаю!

0  0
18.07.2019 09:03
- гость -

Все, пошел искать кота, поймаю, меньше чем за 300 не отдам, а если он меня покусает, то цена 520, или возьму подержанный Крузак. Лехус, БМВ, Ауди, Ленд Ровер, или на чем вы там ездите? Бэнтли и прочие пузотерки не предлагать.

0  0
18.07.2019 09:07
Прохожий

Реклама гостиницы для домашних питомцев??

0  0
18.07.2019 09:13
- гость -

Любимый питомец потерялся, когда его хозяева взяли отпуск и отправились на отдых. Когда соседка входила, чтобы покормить его, Лаки проскользнул в дверь и убежал на улицу.

Соседка налипла на 150 рублей)

0  0
18.07.2019 09:16
Знающий

Знал я одну тетку у нас на работе, так вот у нее была выраженная до невероятных высот любовь к кошкам своим (шт 3 если не ошибаюсь), там и уси пуси, но зато как она ненавидит человечество! прохожий просто мерзавец если что то сделал не так, а муж последняя скотина в доме. Такая вот любовь. Муж уйдет да и фиг с ним, а котик вышел, Гонорар сразу и присказка что бы чужие не забрали, это особая порода вам не подойдет, возвращайте нам...

0  0
18.07.2019 09:41
гость

Стоимость животного оценивается приблизительно в 150 тысяч рублей

Не для всех кризис

0  0
18.07.2019 09:44
- гость -

на пирожки его! шоб животных не убивал.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:39
В МЧС пояснили, из-за чего сгорело здание музыкальной школы в Барнауле 1
09:30
Судебные приставы и Алтайэнергосбыт примут участие в операции "Должник" на Алтае 0
09:07
Новосибирский вуз лишили аккредитации по трем направлениям 0
08:40
Кота за 150 тысяч рублей разыскивают в Барнауле 18
08:24
Зять надругался над тещей-инвалидом в Горном Алтае 0
08:07
Как платить за свет, если уехал в отпуск: задай любой вопрос БГЭС
На вопросы читателей ИА "Амител" отвечает гендиректор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади
07:40
Инновация в царстве сна: почему врачи советуют выбирать пенные матрацы 0
07:26
Зеленский снизил плату за ЖКХ и готовит нулевой тариф для пожилых 24
07:12
Настоящие 60-ые: знаменитая школа-студия МХАТ устроила в Барнауле "Оттепель" 12
06:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 1
06:21
Замки из песка - как отдельный вид искусства 1
06:01
"Нет прогресса — нет мечты": Артем Поломошнов о развитии шахмат на Алтае 0
23:52
Шнуров озвучит пришельца в мультфильме "Белка и Стрелка 3" 0
23:29
Запрет на продажу алкоголя в жилых кварталах предлагают в Минздраве 6
22:58
Квотирование выбросов запустят в четырех городах Сибири 4
22:31
Реальные доходы россиян вновь снизились в 2019 году 3
21:58
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество 0
21:36
Два сибирских города попали в ТОП-5 по загрязнению воздуха 0
20:49
Смартфоны в школах заменить "шкулфонами" предложили в Госдуме 11
20:18
Из-за ливня в Новосибирске обесточили свыше 2 тысяч домов 0
19:56
Парню грозит тюрьма за секс с восьмиклассницей в Горном Алтае 2
19:34
Водители жалуются на новых "лежачих полицейских" в Бийске 7
18:57
Обрушилась стена здания, в котором заседает мировой суд Камня-на-Оби 1
18:21
Гигантский балкон с квартирой продают в Барнауле: есть даже беседка с мангалом 7
17:56
Подробности ДТП на Алтае с пострадавшими и одной погибшей 1
17:38
Три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей 0
16:57
Прогулочную дорожку среди густых деревьев отремонтировали в парке имени Ленина 6
16:45
Признаки скорой остановки сердца назвали медики 1
16:32
Барнаульцам показали "Чуш": предыстория и фото уникального столичного спектакля 1
15:55
Почти на 9%: заработная плата выросла на Алтае по итогам пяти месяцев 16
15:47
Более 17 тысяч многодетных семей на Алтае получают ежемесячную выплату 0
15:32
ЛДПР провела пикет против "захвата" газовых сетей в Барнауле 4
15:32
АлтГПУ - в лидерах рейтинга качества финансового менеджмента вузов 1
15:19
Жильцов обгоревшей барнаульской пятиэтажки едва не затопило дождем 0
14:52
Алтайские школы с низкими результатами получат на развитие 50 млн рублей 3
14:45
Будуще здесь: В Бийском филиале АлтГТУ появилась "Мехатроника и робототехника" 1
14:24
Алтайскому урожаю угрожает засуха: в Угловском районе дождь был 15 июня 12
14:15
МЧС предупреждает об аномальной жаре и пожарах в Алтайском крае 5
14:02
Бийский "Робин Гуд". СМИ узнали, кто раздавал деньги прохожим 3
13:53
Доказательства вины обвиняемых в убийстве барнаульца Седова предъявили в суде 40
13:42
Новый начальник управления юстиции назначен в Алтайском крае 3
13:27
Приложение для "состаривания" FaceApp захватил соцсети 7
13:13
Комфортная в городе среда: мэрия Барнаула рассказала о благоустройстве дворов 6
13:03
Ни жениться, ни умереть. ФНС объяснила "сбой" реестра ЗАГСов 8
12:47
Уроженку Алтая обманул на 300 тысяч рублей двойник дагестанского КВНщика 4
12:42
Алтайский преподаватель развеял мифы о Шукшине в фильме для Первого канала 2
12:30
Инопланетяне вернулись. Что такое зона 51 и почему её хотят штурмовать? 9
12:25
Прокуратура проверит "Сибирские Мальдивы" 1
12:15
Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП на Алтае 0
11:58
Эксперт предсказал "плохой день" для рубля в конце июля 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.